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基隆交通隊前午間巨響 值班警衝出...地面躺著1女命危
基隆市警局交通隊對面大樓今天中午突傳出砰的一聲巨響，值班員警都衝出來查看，由於就在交通隊旁，一度誤以為是警察，後來排除。發現是一名女子疑似從對面棟公寓5樓頂墜落，目前命危送醫急救。
警方說，今天中午基隆市警察局第二分局信義派出所接獲通報，義五路一帶有民眾墜落，警方立趕至現場。
經了解，吳女疑似從5樓住處墜落，警方於現場維護秩序，並協同消防局人員將吳女送往部立基隆醫院急救中，詳細原因待進一步調查釐清。
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