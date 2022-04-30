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影／二男開賓士車持槍闖屋強盜 警獲報5小時內逮人

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

黃姓及劉姓男子二人日前開租來的賓士車涉嫌持改造手槍及操作槍，闖進新北市民宅強盜財物，得手現金及金項鍊等近一百萬餘元後逃逸，海山警方獲報以車追人，僅5小時便順利逮2嫌，警詢後昨依強盜、槍砲及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

海山警方28日下午1時許，接獲經營二手商品拍賣的鄭姓男子報案指稱，27日上午與妻子及表哥返回板橋區永豐街住處兼店面時，遭兩名子涉嫌持槍恐嚇並強推入屋內搜刮財物，搶走現金78萬餘元、金項鍊、手機、身分證、監視器設備主機、摩托車卡鉗、遊戲機及銀行存摺等財物，總計損失約100萬餘元。

鄭男表示，遭搶後搶匪曾要脅不得報案，因驚慌失措，又擔心遭報復，才會在案發隔天向警方報案。

海山警方調閱案發地點周邊監視器畫面，發現二名搶匪所駕駛的銀色賓士汽車，為桃園市的租賃車，以車追人，前天下午6時在桃園市中壢及楊梅區，查獲涉案的黃男及劉男到案，查扣改造手槍及操作槍各1把、子彈、模擬彈、槍枝零件、手銬、卡鉗、安非他命及吸食器、作案用衣物、遊戲機及手機等證物。

主嫌黃男及共犯劉男2人均坦承因欠債缺錢花用，從友人處得知鄭男經營二手商品拍賣賺了不少錢，商議聯手持槍強盜財物，得手現金及金項鍊都已拿去還債；警詢後昨依強盜、槍砲及毒品移送新北地檢署偵辦。

黃姓及劉姓男子二人日前開租來的賓士車涉嫌持改造手槍及操作槍闖屋強盜，海山警方以車追人，獲報5小時後順利逮人。記者王長鼎／翻攝
黃姓及劉姓男子二人日前開租來的賓士車涉嫌持改造手槍及操作槍闖屋強盜，海山警方以車追人，獲報5小時後順利逮人。記者王長鼎／翻攝
黃姓及劉姓男子二人日前開租來的賓士車涉嫌持改造手槍及操作槍闖屋強盜，海山警方以車追人，獲報5小時後順利逮人。記者王長鼎／翻攝
黃姓及劉姓男子二人日前開租來的賓士車涉嫌持改造手槍及操作槍闖屋強盜，海山警方以車追人，獲報5小時後順利逮人。記者王長鼎／翻攝
黃姓及劉姓男子二人日前開租來的賓士車涉嫌持改造手槍及操作槍闖屋強盜，海山警方以車追人，獲報5小時後順利逮人。記者王長鼎／翻攝
黃姓及劉姓男子二人日前開租來的賓士車涉嫌持改造手槍及操作槍闖屋強盜，海山警方以車追人，獲報5小時後順利逮人。記者王長鼎／翻攝
黃姓及劉姓男子二人日前開租來的賓士車涉嫌持改造手槍及操作槍闖屋強盜，海山警方以車追人，獲報5小時後順利逮人。記者王長鼎／翻攝
黃姓及劉姓男子二人日前開租來的賓士車涉嫌持改造手槍及操作槍闖屋強盜，海山警方以車追人，獲報5小時後順利逮人。記者王長鼎／翻攝

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