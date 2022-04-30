影／二男開賓士車持槍闖屋強盜 警獲報5小時內逮人

黃姓及劉姓男子二人日前開租來的賓士車涉嫌持改造手槍及操作槍，闖進新北市民宅強盜財物，得手現金及金項鍊等近一百萬餘元後逃逸，海山警方獲報以車追人，僅5小時便順利逮2嫌，警詢後昨依強盜、槍砲及毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

海山警方28日下午1時許，接獲經營二手商品拍賣的鄭姓男子報案指稱，27日上午與妻子及表哥返回板橋區永豐街住處兼店面時，遭兩名子涉嫌持槍恐嚇並強推入屋內搜刮財物，搶走現金78萬餘元、金項鍊、手機、身分證、監視器設備主機、摩托車卡鉗、遊戲機及銀行存摺等財物，總計損失約100萬餘元。

鄭男表示，遭搶後搶匪曾要脅不得報案，因驚慌失措，又擔心遭報復，才會在案發隔天向警方報案。

海山警方調閱案發地點周邊監視器畫面，發現二名搶匪所駕駛的銀色賓士汽車，為桃園市的租賃車，以車追人，前天下午6時在桃園市中壢及楊梅區，查獲涉案的黃男及劉男到案，查扣改造手槍及操作槍各1把、子彈、模擬彈、槍枝零件、手銬、卡鉗、安非他命及吸食器、作案用衣物、遊戲機及手機等證物。