聽新聞
test
0:00 / 0:00
為檳榔西施爭風吃醋 13人棒球賽彰化街頭開打
彰化市彰南路2段的一家檳榔西施，擁有一副好身材，吸引吳姓男子心儀，但她卻名花有主，吳在28日深夜為她送愛心便當時，被巧遇檳榔西施林姓男子，兩人爭風吃醋，一言不合，各自撂人持棍助拳，打成一團，造成兩人受傷，彰化警方據報動用快打部隊趕到，卻已逃散，警方在4小時內，分別將雙方13人逮捕，依妨害秩序罪嫌移送法辦。
此一聚眾圍毆事件被開車路過民眾拍下，PO上網，影片中，雙方人馬將轎車打橫停在馬路，一方下車後，抄起球棒、棍棒在一陣叫罵後，與對方打成一團， 還在街頭追逐，甚至跨越中央分隔島，有人還被打得鮮血淋漓，嚇壞附近民眾。
彰化警分局副分局長鐘振邦說，警方是在4月28日22時40分許接獲報案，快打部隊3分鐘內抵達，但多數人已經逃散，現場只有2名受傷男子，即通報119將傷者送醫，傷勢無大礙。
警方同時調閱路口監視器畫面，以車追人，在4小時內，分別將13名涉案男子緝捕到案，並起出棒球棍、手電筒刀的證物。
本案起於兩男為一名檳榔西施爭風吃醋，據指出，彰化市彰南路2段一家檳榔攤一名20歲檳榔西施，長相姣好，身材又好，引來24歲吳姓男子心儀，28日晚間為她送愛心便當時，撞見檳榔西施的25歲林姓男友，兩人也都認識，情敵相見格外眼紅，雙方一言不合起了衝突，林男立即邀來4名友人，吳男也找來7名友人，各取出預備棍棒下車，雙方打一團，各有一人受傷。
鐘振邦說，警方隨後將13名涉案男子逮捕，經清查尚無幫派背景，全案依妨害秩序罪、毀損罪移送彰化地檢署偵辦。過程中車輛涉及危險駕駛、闖紅燈等違規行為，一併依交通違規告發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言