為檳榔西施爭風吃醋 13人棒球賽彰化街頭開打

彰化市彰南路2段的一家檳榔西施，擁有一副好身材，吸引吳姓男子心儀，但她卻名花有主，吳在28日深夜為她送愛心便當時，被巧遇檳榔西施林姓男子，兩人爭風吃醋，一言不合，各自撂人持棍助拳，打成一團，造成兩人受傷，彰化警方據報動用快打部隊趕到，卻已逃散，警方在4小時內，分別將雙方13人逮捕，依妨害秩序罪嫌移送法辦。

此一聚眾圍毆事件被開車路過民眾拍下，PO上網，影片中，雙方人馬將轎車打橫停在馬路，一方下車後，抄起球棒、棍棒在一陣叫罵後，與對方打成一團， 還在街頭追逐，甚至跨越中央分隔島，有人還被打得鮮血淋漓，嚇壞附近民眾。

彰化警分局副分局長鐘振邦說，警方是在4月28日22時40分許接獲報案，快打部隊3分鐘內抵達，但多數人已經逃散，現場只有2名受傷男子，即通報119將傷者送醫，傷勢無大礙。

警方同時調閱路口監視器畫面，以車追人，在4小時內，分別將13名涉案男子緝捕到案，並起出棒球棍、手電筒刀的證物。

本案起於兩男為一名檳榔西施爭風吃醋，據指出，彰化市彰南路2段一家檳榔攤一名20歲檳榔西施，長相姣好，身材又好，引來24歲吳姓男子心儀，28日晚間為她送愛心便當時，撞見檳榔西施的25歲林姓男友，兩人也都認識，情敵相見格外眼紅，雙方一言不合起了衝突，林男立即邀來4名友人，吳男也找來7名友人，各取出預備棍棒下車，雙方打一團，各有一人受傷。