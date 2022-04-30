他上山狩獵失聯20小時 勇消陪過夜直升機吊掛脫險

屏東縣霧台鄉一名賴姓老翁（67歲），28日前往舊大武部落狩獵，疑因迷途受傷失聯20小時，屏東消防局獲報趕往搜救，昨晚8點多終於在歡喜山下方溪谷發現賴男，但他右膝蓋骨折，後腦勺有外傷，不宜移動，6名搜救人員陪他在山區度過一夜，今早申請直升機吊掛後送醫，終於脫困。

據了解，賴男28日下午4點與同村友人前往山區狩獵，原計畫29日凌晨返家，因過一夜都不見人影，佳暮村長徐仁輝急忙報案搜救。屏東消防局獲報由第一大隊大隊長陳弈帶隊搜救，賴男同村友人也組隊協尋。