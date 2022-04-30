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他上山狩獵失聯20小時 勇消陪過夜直升機吊掛脫險
屏東縣霧台鄉一名賴姓老翁（67歲），28日前往舊大武部落狩獵，疑因迷途受傷失聯20小時，屏東消防局獲報趕往搜救，昨晚8點多終於在歡喜山下方溪谷發現賴男，但他右膝蓋骨折，後腦勺有外傷，不宜移動，6名搜救人員陪他在山區度過一夜，今早申請直升機吊掛後送醫，終於脫困。
據了解，賴男28日下午4點與同村友人前往山區狩獵，原計畫29日凌晨返家，因過一夜都不見人影，佳暮村長徐仁輝急忙報案搜救。屏東消防局獲報由第一大隊大隊長陳弈帶隊搜救，賴男同村友人也組隊協尋。
陳奕說，協尋村民昨晚6點多在歡喜山下方溪谷發現賴男，搜救人員稍晚約8點35分接觸到協尋村民及賴男，估算前後失聯約20小時，因地勢險峻搬運不易，且右膝蓋骨折，後腦勺有外傷，決定由6名搜救人員先將賴男移至安全地點過夜，今早9時11分直升機吊掛成功，已由長治分隊載送賴男就醫。
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