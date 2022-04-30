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北市天母貨車迴轉突爆衝 撞毀路邊35輛機車幸無人傷
55歲陳姓男子今午駕駛1輛貨車行經台北市士林區天玉街，迴轉時失控爆衝直撞路邊35輛機車，所幸無人受傷，經查陳男酒測值為0，肇事原因有待釐清。
警方調查，陳男車輛上午11時許在士林區天玉街上準備迴轉，不知何故突然暴衝，撞毀路邊機車，整排35輛機車全倒，所幸無人受傷。
警方到場後對陳男施予酒測，陳男酒測值為0，不排除是煞車失靈肇事，確切原因有待釐清。
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