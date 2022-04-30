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國1北向高雄岡山段4車追撞 車流一度回堵5公里

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

國道一號北向高雄市岡山往高科路段347公里處，今天上午發生4輛轎車追撞事故，導致內側車道遭占用，後方車流回堵長達5公里；所幸，事故並未造成任何人員傷亡，事故也於半小時排除，目前交通已恢復順暢。

高公局南區養護工程分局表示，這起事故發生於今天上午10時52分，國道一號北向高雄市岡山往高科路段347公里處，共4轎車追撞，導致內側車道遭占用，後方車流回堵長達5公里事故於11時27分排除目前該路段已恢復通行。

南控中心統計，截至今天中午為止，國道南部路段共發生六起車禍，分別為國一3起、國十2起、國十1起，皆未造成傷亡，且事故都全數排除。

國道一號北向高雄市岡山往高科路段347公里處，今天上午發生4輛轎車追撞事故，導致內側車道遭占用，後方車流回堵長達5公里。圖／取自1968 APP
國道一號北向高雄市岡山往高科路段347公里處，今天上午發生4輛轎車追撞事故，導致內側車道遭占用，後方車流回堵長達5公里。圖／取自1968 APP
國道一號北向高雄市岡山往高科路段347公里處，今天上午發生4輛轎車追撞事故，導致內側車道遭占用，後方車流回堵長達5公里。圖／取自1968 APP
國道一號北向高雄市岡山往高科路段347公里處，今天上午發生4輛轎車追撞事故，導致內側車道遭占用，後方車流回堵長達5公里。圖／取自1968 APP
國道一號北向高雄市岡山往高科路段347公里處，今天上午發生4輛轎車追撞事故，導致內側車道遭占用，後方車流回堵長達5公里。圖／取自1968 APP
國道一號北向高雄市岡山往高科路段347公里處，今天上午發生4輛轎車追撞事故，導致內側車道遭占用，後方車流回堵長達5公里。圖／取自1968 APP

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