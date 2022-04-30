國1北向高雄岡山段4車追撞 車流一度回堵5公里

國道一號北向高雄市岡山往高科路段347公里處，今天上午發生4輛轎車追撞事故，導致內側車道遭占用，後方車流回堵長達5公里；所幸，事故並未造成任何人員傷亡，事故也於半小時排除，目前交通已恢復順暢。

高公局南區養護工程分局表示，這起事故發生於今天上午10時52分，國道一號北向高雄市岡山往高科路段347公里處，共4轎車追撞，導致內側車道遭占用，後方車流回堵長達5公里事故於11時27分排除目前該路段已恢復通行。