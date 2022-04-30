嘉義竹崎連棟4間透天住宅火警 13輛消防車搶救無人受困
嘉義縣竹崎鄉鹿滿村上午9點44分，發生住宅火警，高溫天氣，位於鹿滿派出所附近的民宅竄出火苗，熊熊大火，一發不可收拾，連棟4間透天住宅陷入火海，消防局動員13輛消防車及大批隊員搶救，所幸無人員受困。
消防局說，上午9點44分獲報，竹崎鄉鹿鳴路住宅火警，現場為RC 建築物2及3樓起火，調派竹崎、番路、中埔、梅山、三和、雙福等6分隊 (含2救助分隊)、各式救災消防車13輛、28名消防人員前往搶救，災戶紛紛逃出，許多家當來不及救出，神情難過。
火災現場，由第三大隊長陳南合指揮搶救，現場為4戶連棟RC建築物2、3樓起火燃燒，無人員受困傷亡，上午10點14分火勢控制、10點41 分火勢完全熄滅，火警原因待鑑定。
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