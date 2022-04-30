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6大痛點快狠準擊退色狼 小戴學姐教黃金脫逃

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市警局婦幼警察隊昨日在官方臉書上貼出一篇「防身術寶典」，教導女性朋友如何在遇到色狼時，運用簡單易學的防身術，掌握「快狠準」三口訣，重擊「六大痛點」來擊退色狼。負責示範女警李君蘋是羽球天后戴資穎的國中學姊，兩人過去還同場較勁過，如今小戴已是世界球后，李君蘋更是每一場比賽都守在電視機前替小戴加油。

李君蘋說，女生遇到色狼時要保持冷靜，千萬不要慌張，掌握人體最脆弱的「六大痛點」，例如眼睛，搭配隨身攜帶的辣椒水更犀利；而喉結也是男性的痛點，另外下體若是被打到，保證痛到完全「站不起來」，還有手指反折，及膝蓋狠踹與腳背痛踩。

她建議女性朋友能掌握這些人體脆弱部位，見招拆招，適時予以痛擊，爭取黃金脫逃時間。女生最好能隨身攜帶防身器材，像是辣椒水，遇到危險時，衡量自身能力再反擊，另外一定要往人多明亮的地方跑，像是便利超商、派出所，邊跑邊大聲呼救引起大家注意。

李君蘋出身高雄羽球搖籃莊敬國小，小學四年級加入校隊，高挑身材與絕佳球感，獲得教練賞識，國中也如願升上羽球名校三民國中加入羽球校隊，戴資穎當時剛從隔壁的民權國小發跡，李君蘋說，一次偶然機會，畢業後回到母校三民國中練球，當時跟小戴在同一個球場練習，兩人一來一往互相餵球，她印象中當時小戴已是全國最年輕的甲組球員，球技驚人，不論是擅長的網前假動作、後場反手拍及大對角切球，一點都不輸給男生。

李君蘋說，小戴當時的知名度不像現在，但二人的交手，讓她留下深刻印象，日後看到小戴攀上羽球巔峰，拿下世界第一的頭銜，仍難忘小戴當年是那麼的謙沖有禮、球技過人、逢人就微笑打球的模樣。

羽球身手不凡的李君蘋，大學念的是高雄醫學大學運動醫學系，但她有另一個身分是壁球國手，原來當時就讀高中時，教練看上她的羽球底子，說服她改練壁球，果然轉型有成，大學時一舉拿下中華民國大專院校體育總會98學年度壁球錦標賽個人女子組第一名、100學年度壁球錦標賽個人女子組第二名、團體第一名，更曾經在2014全國羽球超級聯賽勇奪大專甲組女子雙打第一名的佳績。

從羽球、壁球選手變身捍衛治安的女警，她說，警察執法是公權力的伸張，更是肩負守護弱勢的天職，希望有朝一日能夠邀請到羽球天后戴資穎來新北市警局，替婦幼安全宣導站台，攜手共同守護婦幼安全。

新北市婦幼隊女警李君蘋是羽球天后戴資穎的國中學姊，兩人過去還同場較勁過。圖／婦幼隊提供
新北市婦幼隊女警李君蘋是羽球天后戴資穎的國中學姊，兩人過去還同場較勁過。圖／婦幼隊提供
新北市婦幼隊女警李君蘋（前）示範如何「快狠準」重擊六大痛點，痛擊色狼並成功脫逃。圖／婦幼隊提供
新北市婦幼隊女警李君蘋（前）示範如何「快狠準」重擊六大痛點，痛擊色狼並成功脫逃。圖／婦幼隊提供
新北市婦幼隊女警李君蘋是羽球天后戴資穎的國中學姊，兩人過去還同場較勁過。圖／婦幼隊提供
新北市婦幼隊女警李君蘋是羽球天后戴資穎的國中學姊，兩人過去還同場較勁過。圖／婦幼隊提供
新北市婦幼隊女警李君蘋（右）示範如何「快狠準」重擊六大痛點，痛擊色狼並成功脫逃。圖／婦幼隊提供
新北市婦幼隊女警李君蘋（右）示範如何「快狠準」重擊六大痛點，痛擊色狼並成功脫逃。圖／婦幼隊提供
新北市婦幼隊女警李君蘋（右）示範如何「快狠準」重擊六大痛點，痛擊色狼並成功脫逃。圖／婦幼隊提供
新北市婦幼隊女警李君蘋（右）示範如何「快狠準」重擊六大痛點，痛擊色狼並成功脫逃。圖／婦幼隊提供

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