澎湖孕婦急產 消防人員護送母子均安
澎湖1名懷孕38週的郭姓婦人，昨晚出現臨盆症狀，且羊水已破，澎湖消防局獲報趕至現場，胎兒已經產出，緊急將二人送醫，目前母子平安。
澎湖消防局發布新聞指出，昨天晚間9時30分許，接獲民眾報案指出，1名懷孕38週的郭姓孕婦，出現臨盆症狀，且羊水破了，請求協助救護。
消防人員馳赴現場，郭姓婦人的胎兒已出生，立即接手以無菌治療巾包裹及檢查新生兒生命跡象，並給予婦人氧氣治療，緊急將二人送醫，目前母子平安。
澎湖消防局表示，這名郭姓婦人已生過三胎，昨天急產是第四胎，生產過程比消防人員獲報救援還來得快，所幸母子均平安。
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