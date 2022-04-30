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影／計程車變換車道不慎 撞直行機車騎士拋飛跌傷

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘇姓計程車司機今天上午駕車行經新北市三重區重新路三段，疑因變換車道不慎，碰撞上直行機車，騎士連人帶車拋飛落地，造成騎士肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救沒有生命危險，肇事雙方沒有酒駕，肇事原因有待釐清。

據了解，計程車司機蘇男（66歲），今天上午8時許，駕駛一輛計程車，行經新北市三重區重新路三段與中寮街口，蘇男疑因往右切換車道不慎，直接撞擊陳女（30歲）所騎乘機車，導致陳女連人帶車拋飛落地，造成肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。

轄區警獲報，對肇事雙方進行酒測，蘇、陳兩人都沒有酒精反應，確切肇事原因及責任歸屬，仍待警方調查後才能釐清。

計程車司機疑變換車道不慎，碰撞直行機車，導致騎士拋飛跌傷。圖／臉書《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》
計程車司機疑變換車道不慎，碰撞直行機車，導致騎士拋飛跌傷。圖／臉書《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》
計程車碰撞機車，警方到場交管採證。記者曾伯愷／翻攝
計程車碰撞機車，警方到場交管採證。記者曾伯愷／翻攝
車禍前計程車經過公車旁，不久變發生車禍。記者曾伯愷／翻攝
車禍前計程車經過公車旁，不久變發生車禍。記者曾伯愷／翻攝
計程車碰撞機車，警方到場交管採證。記者曾伯愷／翻攝
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