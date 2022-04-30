影／計程車變換車道不慎 撞直行機車騎士拋飛跌傷
新北市蘇姓計程車司機今天上午駕車行經新北市三重區重新路三段，疑因變換車道不慎，碰撞上直行機車，騎士連人帶車拋飛落地，造成騎士肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救沒有生命危險，肇事雙方沒有酒駕，肇事原因有待釐清。
據了解，計程車司機蘇男（66歲），今天上午8時許，駕駛一輛計程車，行經新北市三重區重新路三段與中寮街口，蘇男疑因往右切換車道不慎，直接撞擊陳女（30歲）所騎乘機車，導致陳女連人帶車拋飛落地，造成肢體多處擦挫傷，緊急送醫急救，所幸沒有生命危險。
轄區警獲報，對肇事雙方進行酒測，蘇、陳兩人都沒有酒精反應，確切肇事原因及責任歸屬，仍待警方調查後才能釐清。
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