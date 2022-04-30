快訊

中職／史上首次！味全龍16球員居隔超標 龍猿戰延賽

華視再出包 新董座鄭自隆給員工公開信：無言、傷心

PLG／富邦勇士險勝領航猿 林書緯確診歸隊狀況不明

7旬翁匯299萬蓋房 警看手機對話關鍵字揭穿騙局

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名72歲沈姓老翁昨日下午至鳳山區一間郵局，欲臨櫃匯款299萬，郵局人員關懷提問覺得有詐報警；老翁聲稱是蓋房子工程款，警方借他手機一看，發現對話有「比特幣」等關鍵字，老翁才坦承要和網友一起投資，經警方勸阻是詐騙伎倆，保住他的養老金。

鳳山警分局五甲派出所員警昨日下午2時許，接獲郵局報案，指稱有一名臨櫃匯款的老翁疑似遭詐騙，請警方到場協助。

警方抵達後，得知沈姓老翁（72歲）準備匯款299萬，由於金額龐大，於是詢問老翁匯款原由；老翁聲稱，該筆錢是準備付蓋房子的工程款，建商是他朋友，因此未簽訂合約，兒子媳婦也都知道此事。

警方去電向老翁媳婦查證，媳婦指對蓋房子的事一知半解，都只是聽公公提起，也未和建商接觸過；警方直覺有異，於是向老翁借看手機，結果發現老翁和朋友對話訊息，有提到要投資「比特幣」、「美金」，老翁才坦承匯款是要和網友一起投資，請對方幫忙操作。

警方當下向老翁解釋此為常見的投資詐騙手法，很多人匯款後，錢一去不回，勸戒老翁勿聽信「假投資」宣傳訊息，老翁才恍然大悟，打消匯款投資念頭。

沈姓老翁欲將存款內的299萬養老金匯款給網友投資比特幣，所幸經郵局人員和警方聯手阻詐。記者石秀華／翻攝
沈姓老翁欲將存款內的299萬養老金匯款給網友投資比特幣，所幸經郵局人員和警方聯手阻詐。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區一名沈姓老翁，至郵局臨櫃匯款299萬，聲稱要蓋房，警方查看手機對話，揭穿假投資騙局。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區一名沈姓老翁，至郵局臨櫃匯款299萬，聲稱要蓋房，警方查看手機對話，揭穿假投資騙局。記者石秀華／翻攝

延伸閱讀

影／猜猜我是誰老梗再現 淡水警即阻兩長者被騙

疑中暑或濃煙嗆昏 7旬老翁陳屍自家空地

繼薩爾瓦多 中非共和國成第2個以比特幣作為法定貨幣的國家

影／七旬老翁騎車違規被撞飛骨折 網譏諷：自殺特攻隊

相關新聞

不滿台鐵51停駛揚言今晚放炸彈 台鐵：已加強車站巡查

超過萬名台鐵員工明天五一不加班，衝擊台鐵班次銳減，原本台鐵表定全面停駛，今早宣布明天激動加開18班區間車。但今天傳出，有...

詐團搶搭快篩試劑熱潮 網購快篩寄來變口罩

刑事局今天指出，近期COVID-19國內疫情急速上升，民眾快篩試劑需求增加，引發搶購，也讓詐騙集團有機可乘，目前已有詐騙...

支援無毒校園2年 「警界梁文音」畢業甜喊：超不捨

警政署2年調派581名專責警力支援各縣市防治校園毒品犯罪，其中保五總隊有58人支援高雄市警局；分配在少年隊的女警潘蒔恩，...

影／貨櫃車撞斷四米限高架 騎士差一秒被壓、急煞閃過

今天下午12時30分，一輛貨櫃曳引車行經新北市五股區成泰路一段與登林路口，當場撞斷4米限高架，稍早路口監視器畫面曝光。

國1后里北上匝道刨路機翻覆 警出動2輛吊車救援

國道一號中山高后里交流道北上匝道，今天上午發生一起大型刨路機翻覆的意外。刨路機翻覆車底朝天，一度影響后里交流道北上匝道的...

影／貨櫃車撞斷4米限高架 駕駛幸無礙

貨櫃曳引車黃姓司機，今天下午行經新北市五股區成泰路一段與登林路口，疑未注意前方有四米高限高架，當場撞斷，只見限高架應聲斷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。