7旬翁匯299萬蓋房 警看手機對話關鍵字揭穿騙局

高雄市一名72歲沈姓老翁昨日下午至鳳山區一間郵局，欲臨櫃匯款299萬，郵局人員關懷提問覺得有詐報警；老翁聲稱是蓋房子工程款，警方借他手機一看，發現對話有「比特幣」等關鍵字，老翁才坦承要和網友一起投資，經警方勸阻是詐騙伎倆，保住他的養老金。

鳳山警分局五甲派出所員警昨日下午2時許，接獲郵局報案，指稱有一名臨櫃匯款的老翁疑似遭詐騙，請警方到場協助。

警方抵達後，得知沈姓老翁（72歲）準備匯款299萬，由於金額龐大，於是詢問老翁匯款原由；老翁聲稱，該筆錢是準備付蓋房子的工程款，建商是他朋友，因此未簽訂合約，兒子媳婦也都知道此事。

警方去電向老翁媳婦查證，媳婦指對蓋房子的事一知半解，都只是聽公公提起，也未和建商接觸過；警方直覺有異，於是向老翁借看手機，結果發現老翁和朋友對話訊息，有提到要投資「比特幣」、「美金」，老翁才坦承匯款是要和網友一起投資，請對方幫忙操作。