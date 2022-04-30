疫當前！三重要警查宮廟繞境 基層警：非審管幹嘛查

新北宮廟遶境審核權責在民政局，但近來疫情當前，新北市三重分局交通組卻要下屬各派出所，調查轄區宮廟有無繞境活動，這讓基層警抱怨連連怒問「權責在警嗎？」對此，三重警分局澄清，治安維護及交通疏導屬分局權責，管控期程進行勸導約制，可利維安及提前規畫交通疏導勤務。

新北市宮廟相關事宜及舉辦活動申核，執掌單位是民政局宗教禮俗科。近來有三重基層警員抱怨，現在疫情飆升，各類防疫勤務警力已捉襟見肘，但三重警分局交通組竟還要求各派出所派員，清查轄內各大小宮廟有無遶境活動、會不會因疫情而取消。

控管宮廟到底有沒有申請過？這讓基層警怒問「分局是民政局小弟嗎？」「宮廟活動舉辦是我們權責嗎？」有基層警說「轄區大小宮廟1600間以上，怎麼查？」還有警說「直接跟民政局要資料不是比較快嗎？」甚有基層警抱怨「是嫌疫情大家不夠忙嗎？」

對此，三重分局澄清，宮廟遶境活動審核，確係新北市政府民政局業管範疇，但遶境時治安維護及交通疏導部分，則屬地區分局權責。

有鑒於日前他轄遶境活動中衍生治安事件；及途經道路交通受到影響等情形，為避免類似突發事件於轄內發生，分局亦針對轄內宮廟及神壇，於活動期前進行調查有無舉辦廟慶、祭拜或遶境等活動。