聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫當前！三重要警查宮廟繞境 基層警：非審管幹嘛查
新北宮廟遶境審核權責在民政局，但近來疫情當前，新北市三重分局交通組卻要下屬各派出所，調查轄區宮廟有無繞境活動，這讓基層警抱怨連連怒問「權責在警嗎？」對此，三重警分局澄清，治安維護及交通疏導屬分局權責，管控期程進行勸導約制，可利維安及提前規畫交通疏導勤務。
新北市宮廟相關事宜及舉辦活動申核，執掌單位是民政局宗教禮俗科。近來有三重基層警員抱怨，現在疫情飆升，各類防疫勤務警力已捉襟見肘，但三重警分局交通組竟還要求各派出所派員，清查轄內各大小宮廟有無遶境活動、會不會因疫情而取消。
控管宮廟到底有沒有申請過？這讓基層警怒問「分局是民政局小弟嗎？」「宮廟活動舉辦是我們權責嗎？」有基層警說「轄區大小宮廟1600間以上，怎麼查？」還有警說「直接跟民政局要資料不是比較快嗎？」甚有基層警抱怨「是嫌疫情大家不夠忙嗎？」
對此，三重分局澄清，宮廟遶境活動審核，確係新北市政府民政局業管範疇，但遶境時治安維護及交通疏導部分，則屬地區分局權責。
有鑒於日前他轄遶境活動中衍生治安事件；及途經道路交通受到影響等情形，為避免類似突發事件於轄內發生，分局亦針對轄內宮廟及神壇，於活動期前進行調查有無舉辦廟慶、祭拜或遶境等活動。
三重分局說，管控宮廟繞境期程，可進行前置勸導約制協調，以有效在疫情嚴峻及警力有限之狀況下，達到防範突發治安事件發生，俾利維安及交疏勤務規劃，又可樽節警力運用減少負擔。基層疑慮，分局將加強內部溝通協調，以利達成共識，避免造成同仁誤解，讓維安及交通勤務順遂圓滿達成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言