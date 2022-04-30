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父子停車不滿重機騎士擋路 當街2打1上演全武行

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一對林姓父子昨晚駕車行經左營區富國路時，見路邊停車格紅牌重機騎士擋道，以致無法倒車；2人下車和騎士理論，雙方一言不合，當街上演「2打1」全武行，警網趕至排解，雖3人互不提告傷害，但因當街打架，仍被依違反社會秩序維護法送辦。

根據警方調查，騎乘紅牌重機的林姓騎士（22歲）昨天晚上9時許，騎車行經左營區富國路和明誠路口，因見前方路口紅燈，林男將車子停在停車格內，剛好一對林姓父子駕車經過，準備倒車停在停車格，父子見林姓騎士不讓路，無法倒車，於是下車理論。

林姓父子下車後，和騎士一言不合，暴怒下，竟徒手毆打戴著安全帽的林男，並將重機推倒在地，林男一度徒手反擊，但不敵父子2打1，處於弱勢，所幸經過路人見狀拉開雙方，另有民眾報警，警方隨即趕抵現場。

3人當街上演全武行，被路人錄下影片PO上臉書「高雄大小事」，有網友看到影片狠酸「無論對錯，二打一沒小鳥」、「人家戴著安全帽，他們狂打頭，是在練拳頭嗎」。

警方到場了解，發現是停車糾紛，將3人帶返所了解，林姓父子聲稱因要停車騎士擋道不退讓，騎士則指，當時他不知道汽車到底要怎麼開，所以不知道要不要切出去，但對方2人一下車就打人。

3人被帶回派出所後，情緒平穩，最後互不提吿傷害，父子願意賠償將重機推倒在地毀損的賠償，雖三人互不提告傷害，因在街頭打架，警方訊後仍依社會秩序維護法究辦。

林姓騎士的紅牌重機被父子推倒在地毀損，父子表示願意賠償。記者石秀華／翻攝
林姓騎士的紅牌重機被父子推倒在地毀損，父子表示願意賠償。記者石秀華／翻攝
林姓父子停車不滿重機騎士擋路　當街2打1上演全武行。記者石秀華／翻攝　
林姓父子停車不滿重機騎士擋路　當街2打1上演全武行。記者石秀華／翻攝　
林姓父子因不滿林姓重機騎士擋在停車格內理論，出拳毆打騎士，路人趨前勸阻。圖／取自臉書高雄大小事
林姓父子因不滿林姓重機騎士擋在停車格內理論，出拳毆打騎士，路人趨前勸阻。圖／取自臉書高雄大小事

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