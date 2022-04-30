父子停車不滿重機騎士擋路 當街2打1上演全武行

高雄市一對林姓父子昨晚駕車行經左營區富國路時，見路邊停車格紅牌重機騎士擋道，以致無法倒車；2人下車和騎士理論，雙方一言不合，當街上演「2打1」全武行，警網趕至排解，雖3人互不提告傷害，但因當街打架，仍被依違反社會秩序維護法送辦。

根據警方調查，騎乘紅牌重機的林姓騎士（22歲）昨天晚上9時許，騎車行經左營區富國路和明誠路口，因見前方路口紅燈，林男將車子停在停車格內，剛好一對林姓父子駕車經過，準備倒車停在停車格，父子見林姓騎士不讓路，無法倒車，於是下車理論。

林姓父子下車後，和騎士一言不合，暴怒下，竟徒手毆打戴著安全帽的林男，並將重機推倒在地，林男一度徒手反擊，但不敵父子2打1，處於弱勢，所幸經過路人見狀拉開雙方，另有民眾報警，警方隨即趕抵現場。

3人當街上演全武行，被路人錄下影片PO上臉書「高雄大小事」，有網友看到影片狠酸「無論對錯，二打一沒小鳥」、「人家戴著安全帽，他們狂打頭，是在練拳頭嗎」。

警方到場了解，發現是停車糾紛，將3人帶返所了解，林姓父子聲稱因要停車騎士擋道不退讓，騎士則指，當時他不知道汽車到底要怎麼開，所以不知道要不要切出去，但對方2人一下車就打人。