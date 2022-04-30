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YT廣告別亂心動 詐團引誘賭博運動彩騙下大注

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市刑事警察大隊獲報，有民眾在YouTube平台瀏覽影音時，點閱片頭的運動賽事分析團隊行銷廣告，廣告聲稱可代操下注運彩保證獲利，其實是詐騙集團誘騙民眾，下大注後就音訊全無，警方從去年至今年4月，陸續逮捕廖姓主嫌及集團成員共17人。

警方指出，嫌犯的影音廣告中，充滿大量現金、超跑及金飾等畫面，先誘騙民眾下注匯款，再向民眾謊稱未中注或中小注，誘騙民眾下大注後消失無蹤，民眾血本無歸，警方統計至少36人受害，受騙金額187萬元。

警方追查，詐騙集團先在網路以百元下注，再將彩券的電腦圖檔，竄改成被害人下注金額，偽造賽事輸贏及派彩結果，矇騙被害人未中注或中小注。這時歹徒又說可以減免手續費或代付注金，鼓吹被害人下大注，等被害人投大注，隨後就斷去聯絡消失無蹤。

為節省人事成本，廖姓主嫌及其他共犯親身拍攝詐騙行銷廣告，大量投放到影音平台，完全無懼司法。

北市刑大科偵隊、士林分局與刑事局偵九大隊、台中市刑大科偵隊等單位共組專案小組，陸續在台中、台南搜索拘提，逮捕廖嫌及共犯17名，查扣超跑、金飾、名錶、現金、犯案手機、電腦及帳冊等贓證物。詢後將廖嫌等人依詐欺、洗錢、組織等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

警政署今年第2次「全國同步打擊詐欺專案行動，台北市共查獲詐欺犯罪集團30件、犯嫌201人（其中羈押9人），查扣不法所得超過新台幣5800餘萬元（含汽車5輛），警政署評列台北市為六都第1名。

台北市刑大偵破假博弈運動彩真詐騙集團，並起獲大批贓證物。記者廖炳棋/翻攝
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台北市刑大偵破假博弈運動彩真詐騙集團，並起獲大批贓證物。記者廖炳棋/翻攝
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台北市刑大偵破假博弈運動彩真詐騙集團，並起獲大批贓證物。記者廖炳棋/翻攝
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