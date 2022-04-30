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處理傷害案脫口：年輕人不耐操！ 派出所警員將被懲處

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安區一間知名髮廊，28日晚間近7時許，一名蔡姓男員工因為幫客人按摩頭部多了一些時間，遭髮廊經理誤以為員工打瞌睡，當場過來以還有泡沫的手掌摑員工臉頰，導致眼瞼附近受傷。

男員工立即向臥龍派出所報案，警方到場後，詢問事發經過，男員工表示不能忍受經理打人的行為，警方則對經理表示，時代不一樣了，不能隨便動手，並脫口說出：「現在時代不同，年輕人不耐操、不耐磨」。

男員工聽到警方這麼說，當場表示不能接受，認為打人就是打人，為什麼是不耐操、不耐磨，警方立即表示沒有這個意思，隨後帶男員工回派出所開立報案證明單，不過男員工表示將思考後再行決定是否提出刑事告訴。

男員工事後覺得不滿，對經理打人行為無法認同，更認為警方的發言有失公允，因此將當時錄下的影片（https://youtu.be/gbYX-oWMKNA）與過程，PO文到臉書爆料公社。

大安警分局獲悉後，立即指派督察組長初步查明並先行上網回應，表示將依刑法傷害等罪嫌積極偵辦，並對員警言行失當部分查處究責，分局同步在29日23時30分許，與蔡姓男員工聯繫，說明處置方式，男員工在今天凌晨1時許，到臥龍街派出所完成相關提告程序，全案刻由分局積極偵辦。

至於員警受理案件過程發表不當言詞部分，大安分局已指派督察人員積極查明，將對違失言行查究責任並嚴懲，同時列案例教育檢討，務求精進員警與民眾之應對態度與執勤技巧。

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