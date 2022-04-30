台62、62甲線區測首月2千張罰單 逐月降但有飆144公里

基隆市台62線西向11.3K至6.2K，及台62甲線北向2號隧道至東海街出口，二處區間測速執法4月1日執法，交通隊統計首月開出罰單約2千件，但每周逐漸減少，駕駛人已逐步改善用路習慣。但警方發現10日凌晨有1輛車開到144公里，速限80公里，超出高達64公里。

交通隊統計，兩處區間平均速率偵測科技設備，4月1日起開始執法迄4月28日止，超速違規共舉發1904件；經分析發現，違規件數第一周558件、第二周526件、第三周472件、第四周348件，逐漸減少，顯見多數駕駛人已能改善用路習慣並遵守速限規定行駛。

交通隊副隊長吳誌權表示，部分民眾對於區間測速科技執法、道路速限規範及駕駛人用路習慣仍存有不同意見，但統計4月1日啟用迄今，僅發生3件車禍事故且均無人受傷及死亡，與去年同期比較減少4件，透過車輛速度管理已初步看到事故防制成效，未來警方將持續提供相關數據資料與公路總局滾動檢討策進，以優化道路工程及確保用路人行車安全為首要。

不過，仍有部分車輛在深夜狂飆，4月10日凌晨4時，台62線東往西方向，就測到一輛白色自小客車速達144公里，速限僅80公里，超出高達64公里。