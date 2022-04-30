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菜刀刺穿姊姊胸腔噴血斃命 她男友幫送醫竟半路丟包

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中周姓男子和姊姊相處不睦，曾拿榔頭打她被判拘役，去年因細故大吵竟持菜刀刺穿她胸腔害斃命，周女的陳姓男友原要騎車載她就醫，途中怕自己毒品通緝身分曝光竟丟包，周女最終失血過多慘死；周男落網還說「只想嚇嚇姊姊」，檢方偵結依殺人、遺棄罪嫌起訴周、陳。

檢警調查，周男（43歲）和姊姊周女（45歲）過去就曾因租屋問題爭吵多次，去年5月周女要還機車給弟弟時，告知他機車因故損壞，周男不滿竟痛毆姊姊一頓，還拿榔頭攻擊她頭、背部，周因此被依傷害罪判刑拘役30日。

周和姊姊因此積怨加深，去年12月31日兩人又在大肚區的租屋處吵了起來，周一氣之下從廚房拿了把菜刀攻擊姊姊，當場刺穿她胸腔造成大量出血，同屋的陳男（44歲）聽見爭吵查看，驚見女友滿身血扶她上床想止血，還幫脫下血衣換上外套。

期間周還想繼續攻擊姊姊，被陳制止後隨即逃離，陳原想騎車載周女就醫，但行經營埔一街堤岸時，周女在後座突然昏迷癱軟摔倒馬路上，陳一度試圖扶起她，結果有路人經過見周女性命垂危，表示要報警處理，陳因怕自己毒品通緝身分落網，竟丟包女友逃逸。

結果周女經消防送醫急救仍失血過多不治，警方獲報當天下午就陸續逮到陳男、周男；檢方訊時，周坦承刺殺姊姊，但辯稱無殺人犯意，還說只是想嚇嚇對方，但姊姊手一撥「刀子就不小心刺到她胸口」；陳男也坦承遺棄女友在堤岸旁。

另附近監視器畫面也拍下過程，並有法醫解剖周女遺體相驗證明等，檢方認為2人犯嫌明確，偵結各依殺人、遺棄等罪嫌，起訴周男、陳男。

檢方依殺人罪嫌起訴周男。圖／報系資料照
檢方依殺人罪嫌起訴周男。圖／報系資料照

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