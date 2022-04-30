基隆、瑞芳間改裝機車橫行噪音擾民 2小時告發10輛車

基隆市警察局第三分局昨晚結合交通隊噪音改善小組出擊抓噪音，在車流很多的八堵火車站周邊聯合稽查，現場位基隆、瑞芳區往來交通要道，2小時攔到10多輛改裝機車告發，分別有噪音超標、排氣管無防燙蓋、未依規定位置懸掛號牌等，甚至有4人無照駕駛，共告發10件違規。

基隆市與新北市瑞芳、萬里、汐止交界路段，晚間常有改裝機車橫行，發出擾民巨大聲響引發民怨不斷，屢在各社群反應要求嚴加取締，維護安寧。

警方昨晚9時到11時執行「改裝車輛稽查及噪音取締」聯合稽查，因通往新北市瑞芳區，往來車流多，警力及環保局10多人，針對非法改裝、噪音擾人車輛實施攔檢。

現場以儀器檢測排氣管音量，如超過容許分貝值可依噪音管制法處1800元以上3600元以下罰緩，並通知車主限期改善並重新檢驗，以有效嚇阻民眾恣意改裝製造噪音行為。

2小時下來，共攔查到10餘輛改裝機車，採「立馬測、立馬罰」，計舉發噪音超標3件、無照駕駛4件、排氣管無防燙蓋2件、未依規定位置懸掛號牌1件，除重罰外並要求依限至環保機關複驗。

第三分局副分局長李惠煌表示，去年取締改裝排氣管違規、拍照函請環保局及監理機關實施臨時檢驗有500餘件，雖有達到部分嚇阻作用，但噪音問題仍無法根絕，民眾發現改裝車輛可以拍照上傳環保局檢舉專區。

七堵區及暖暖區經常遭民眾檢舉試車噪音擾民改裝業約10餘家，警方為根除違規改裝噪音情事，以溯源管理等治標且治本作為，造冊列管並定期派員實施勸導、約制。