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服用感冒藥物 計程車駕駛昏睡逆向衝撞路邊12車

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華區環河南路，今天早上發生一輛計程車逆向行駛衝撞邊停放機車的交通事故，轄區警方調查後，發現張姓計程車駕駛（62歲），因為服用感冒藥物，因此行駛途中一度昏睡，警方提醒民眾，駕車上路應維持良好精神狀況，隨時注意前方路況，如有服用藥物應選用其他代步工具，不要疲勞駕駛。

警方說，今早8時10分許接獲環河南路二段183號前交通事故報案，交通分隊派員到場了解，張姓駕駛沿環河南路二段北往南行駛，行經175巷口後，逆向跨越中央分隔島駛入對向車道，最後衝撞停放路邊車格及人行道的3輛小客車、9輛機車，幸好沒有人員傷亡。

警方調查，計程車駕駛開車前，服用感冒藥物，因此駕車中一時昏睡導致事故發生，警方檢測後，駕駛沒有酒駕。

張姓駕駛服用感冒藥，駕車途中昏睡導致衝撞路邊車輛。記者廖炳棋/翻攝
張姓駕駛服用感冒藥，駕車途中昏睡導致衝撞路邊車輛。記者廖炳棋/翻攝
張姓駕駛服用感冒藥，駕車途中昏睡導致衝撞路邊車輛。記者廖炳棋/翻攝
張姓駕駛服用感冒藥，駕車途中昏睡導致衝撞路邊車輛。記者廖炳棋/翻攝
張姓駕駛服用感冒藥，駕車途中昏睡導致衝撞路邊車輛。記者廖炳棋/翻攝
張姓駕駛服用感冒藥，駕車途中昏睡導致衝撞路邊車輛。記者廖炳棋/翻攝
張姓駕駛服用治療藥物，駕車途中昏睡導致衝撞路邊車輛。記者廖炳棋/翻攝
張姓駕駛服用治療藥物，駕車途中昏睡導致衝撞路邊車輛。記者廖炳棋/翻攝
張姓駕駛服用感冒藥，駕車途中昏睡導致衝撞路邊車輛。記者廖炳棋/翻攝
張姓駕駛服用感冒藥，駕車途中昏睡導致衝撞路邊車輛。記者廖炳棋/翻攝

計程車 感冒

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