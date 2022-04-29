影／猜猜我是誰老梗再現 淡水警即阻兩長者被騙

新北市淡水區兩名年過半百婦人，上周五（22日）與今天，各自因接到「你知道我是誰嗎？」詐騙電話，詐騙成員聲音神似兩婦親友，讓兩人不疑有她，匆匆至郵局準備匯款，所幸郵局臨櫃人員機警報警，成功阻止兩婦被騙。

據了解，上周五（22日）上午11時許，楊姓婦人（60歲）在新北市淡水家中，接到一通自稱是她姪子來電，對方聲稱急需15萬周轉生意，由於詐騙成員聲音神似旅居國外的姪子，加上近來因疫情關係，已有近2年沒有回台，這讓楊婦不疑有他，準備到大忠街郵局匯款。

但楊婦所匯入的帳戶，被江姓郵局經理發現是列管警示帳戶，通知水碓所警員曹正澔到場協助，經耐心勸阻，並用案例說明，順利阻止楊婦匯款。

無獨有偶，昨天（28日）下午，新北市淡水陳姓婦人（85歲），在家中接到一通來電，對方一開頭便問陳婦「你知道我是誰嗎？」。陳婦聽其聲音頗似她教會教友，便隨口回說「你是某某某」。

怎知，詐欺集團迅速回她「對阿！我剛換手機，可以加我line嗎？」陳婦不疑有他立即加她好友。今天中午陳婦接到對方line傳訊息說「我有一位朋友，需要一筆30萬現金，否則會被人打……」陳婦認為與對方有20多年交情，便在91歲老公陪同下，出門準備去郵局臨櫃匯款。

過程中，郵局許姓臨櫃人員，見到陳婦欲匯30萬現金關心詢問，發現陳婦對於匯款用途及對方帳戶無法說清，認為可能遭人詐騙，趕緊通報轄區警到場協處。經轄區淡水警分局竹圍派出所員警高鉦凱、謝欣余趕抵，以實際案例勸阻，成功阻止陳婦匯款。