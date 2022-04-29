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國1台南新營段大貨車追撞大貨車連結車 塞車一個多小時
國道一號南向291.6公里下午兩點左右發生三部大型車因未保持安全距離、煞車不及追撞事故，雖然事故只有造成車輛輕微受損、人員沒有受傷，但因為當時車流量較大造成後方車輛回堵數公里，將近一個小時後車流才恢復順暢。
國道公路警察第四隊新營分隊小隊長廖勝富表示，49歲林姓男子駕駛的營業大貨車下午兩點左右行經國道1號南向291.6公里新營路段時，疑似因未注意車前狀況撞擊前方44歲楊姓駕駛的營業大貨車，再往前撞及50歲丁姓駕駛的營業半聯結槽車。
警方表示，巡邏車到場後，迅速排除該起交通事故，但因逢五一勞動節連續假期前下班尖峰時間，該路段車輛較多以致車流回堵，事故於兩點40分左右排除，車流持續疏導恢復正常。
廖勝富表示，未注意車前狀態為國道十大肇事因素第2位，國道轄線110年因未注意車前狀態肇事共6301件，呼籲用路人開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以維護自身及他人的行車安全。
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