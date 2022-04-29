男子欠繳600多筆稅費 執行署運用科技追繳不歇

高雄1名輕鋼架工程業者因600多筆高速公路局通行費、交通罰單和牌照稅，積欠稅、費10多萬元逾期未繳，行政執行署高雄分署追繳不歇，最後利用科技執法，透過警方的車辨系統，找到這名業者名下的轎車，立即拖吊查封，拍賣抵償欠繳款。

據了解，這名業者積欠482筆ETC通行費5萬多元、129筆交通罰款4萬多元，以及牌照稅1萬多元，因逾期未繳，經移送行政執行署高雄分署追繳，高雄分署收案後，立即寄發傳繳通知，但他仍然置之不理。

行政執行署高雄分署扣押這名男子的金融帳戶，並向輕鋼架工程業主要扣他的工程款債權，可是扣押不著，後來查投保資料，要扣這名男子的薪資債權，不料這名男子馬上離職，致追繳欠款數度受挫。