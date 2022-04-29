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設資產公司扮投資專家詐騙 警逮26人送辦

中央社 / 台北29日電

黃姓男子組詐騙集團設資產管理公司涉嫌詐財，以投資股票、外匯等為由，透過LINE群組吸引加入，再扮投資專家等謊稱投資可輕鬆獲利。初步清查32人受騙，刑事局逮捕26人送辦。

刑事局今天召開線上記者會，第七大隊第三隊隊長李奇勳指出，日前獲報，有歹徒組資產管理公司詐騙民眾，經查以33歲黃姓男子為首犯罪集團涉重嫌，與台中市、嘉義市刑警大隊組專案小組偵辦。

警方查出，有詐欺前科的黃姓男子涉在台北市成立資產管理公司，以投資股票、外匯等為由，先成立LINE群組，吸引民眾加入，被害人加入群組，詐騙集團成員就假扮投資專家或投資人，謊稱投資就能輕鬆獲利假象。

黃姓男子為首投資詐騙集團，期間會提供小額費用給被害人，事後再利誘加碼，並要求以匯款或轉帳方式把費用匯入人頭帳戶，被害民眾發現虧損嚴重時，才知遭騙。

警方掌握線索多月，發現黃姓男子把詐騙機房設在嘉義、台中，日前分批搜索，循線在台北市等處逮捕黃男等26人，查獲匯款單36張、記帳筆記3本等物。黃男為首詐騙集團，犯案時間從去年6月至今年3月，得手金額約新台幣1億8400萬元，初步清查32人受害。

警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，把黃男等26人分別移送台中及嘉義地檢署偵辦。

刑事局提醒，詐騙集團常利用民眾想快速致富心理進行詐騙，在即時通訊平台內設投資群組，期間營造高報酬、無風險、保證獲利，誘騙投資。民眾遇詐騙可打165專線諮詢，保障自身財產安全。

詐騙集團 嘉義 外匯

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