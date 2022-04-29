老婦走失 救難隊出動70人搜尋多日未果、盼各界協助
有名85歲詹蘇姓婦人，本月22日獨自從雲林縣林內鄉住家出外後走失，目前雲林縣救難協會已搜索8日仍未尋獲；家屬表示，婆婆平時有失智症狀，常外出迷路但最後都有回家，這次多日未尋獲感到心急如焚，希望各界協尋讓婆婆找到回家的路。
據家屬表示，婆婆有失智情形，所以常常未告知家人便獨自出門後迷路，本月22日早上10點左右婆婆離開住家，應是要外出去散步，但遲遲未回家才向警方報警，長輩年紀85歲，身高158公分，體型偏瘦小，走失時身穿紅底白點外套、白色七分褲及紅色拖鞋，如有善心民眾發現請聯絡：詹先生0965-389260。
雲林縣救難協會表示，自4月22日起已進行多次搜索，出動超過70名人力，不放棄任何一絲機會，目前尚未尋獲老婦人蹤跡，將持續與斗六分局及林內派出所共同研判老婦人可能出沒地點，繼續搜索所有可能的地點。
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