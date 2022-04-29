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高雄楠梓紅衣跟騷男又現蹤 網友PO網呼籲女性要小心
高雄37歲張姓男子在楠梓區多次騷擾女性，遭性騷擾防治法、社會秩序維護法多次裁罰，為地方上頭痛人物；經警方約制行為短暫克制，昨晚7時張男又再度現蹤，網友見狀PO網，警方將主動關心被害人並協請提出告訴，若查證犯行屬實，將對張男依法移送。
張男昨天晚上7時許，於德賢路上一家知名連鎖賣場出沒，並緊貼在一名女性顧客背後，藉故上前攀談騷擾，店員見狀上前制止並報警，但員警到場時，女顧客已離去，張卻向警方辯稱，是到店消費，並無騷擾行為。
經調查，張男曾在2019年有4件涉嫌性騷擾防治法，函報社會局裁罰，2020年並未犯案，去年10月依違反社維法68條藉端滋擾移送簡易庭裁罰2次，法院簡易庭均裁定不罰；另針對部分裁罰，提起申訴。
據悉，張男專挑落單女性下手，多次藉故靠近攀談騷擾，去年12月故技重施，是地方上頭痛人物，警方啟動約制，他一度離開楠梓，未再犯案；豈料，昨天再度復出，到群益路上知名連鎖賣場騷擾女性，事後有網友PO網，引起熱議。
警方表示，對張男犯行，皆有掌握並移送、裁處；強調會主動關心被害人，並請相關被害人提出告訴，若犯罪屬實，將對張依社會秩序維護法，性騷擾防治法移送，以防更多人受害；另提醒「跟蹤騷擾防制法」將於6月1日上路，未來將針對犯行，加強執法力道。
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