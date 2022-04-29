5旬男開車恍神失控衝撞桃園超商 貨架玻璃門全撞毀

桃園中壢區超商遭人開車勿撞，車殼凹陷、超商玻璃門貨架皆毀。記者翁唯真／翻攝 又發生車輛衝撞超商事故，桃園中壢區環中東路與榮安一街路口的超商今上午，遭恍神的56歲呂姓休旅車駕駛失控撞上，現場杯盤狼藉，整個超商的大門玻璃都撞破散落一地，警方到場實施酒測，酒測值為0，所幸呂男無受傷及波及民眾，後續賠償責任由超商負責人與當事人自行協調。

呂男今上午6時許，延環中東路往榮民路方向行駛，稱其因一時恍神而車輛操作失控，撞擊路邊超商的玻璃門，當下瞬間發出強大撞擊聲響，嚇壞超商店員及路過民眾，造成玻璃門及一旁貨架撞毀，影印機也遭受波及，超商櫃檯、咖啡機也毀損，所有商品散落一地，呂男休旅車頭也凹毀。