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5旬男開車恍神失控衝撞桃園超商 貨架玻璃門全撞毀

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢區超商遭人開車勿撞，車殼凹陷、超商玻璃門貨架皆毀。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢區超商遭人開車勿撞，車殼凹陷、超商玻璃門貨架皆毀。記者翁唯真／翻攝
又發生車輛衝撞超商事故，桃園中壢區環中東路與榮安一街路口的超商今上午，遭恍神的56歲呂姓休旅車駕駛失控撞上，現場杯盤狼藉，整個超商的大門玻璃都撞破散落一地，警方到場實施酒測，酒測值為0，所幸呂男無受傷及波及民眾，後續賠償責任由超商負責人與當事人自行協調。

呂男今上午6時許，延環中東路往榮民路方向行駛，稱其因一時恍神而車輛操作失控，撞擊路邊超商的玻璃門，當下瞬間發出強大撞擊聲響，嚇壞超商店員及路過民眾，造成玻璃門及一旁貨架撞毀，影印機也遭受波及，超商櫃檯、咖啡機也毀損，所有商品散落一地，呂男休旅車頭也凹毀。

從現場狀況發現撞擊力道之大，幸好超商店員躲得快並迅速報警，警方到場對其實施酒測，就測值為0，所幸並未波及店員及民眾，呂男受到驚嚇不過並沒有受傷，後續賠償責任由超商負責人與當事人自行協調，目前現場肇事現場已恢復交通順暢。

桃園中壢區超商遭人開車勿撞，車殼凹陷、超商玻璃門貨架皆毀。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢區超商遭人開車勿撞，車殼凹陷、超商玻璃門貨架皆毀。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢區超商遭人開車勿撞，車殼凹陷、超商玻璃門貨架皆毀。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢區超商遭人開車勿撞，車殼凹陷、超商玻璃門貨架皆毀。記者翁唯真／翻攝

超商 酒測 中東

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