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新北中和公寓火警調動雲梯車疏散 4人送醫

中央社 / 新北29日電

新北市中和區一棟公寓今天上午發生火警，消防局據報立即前往搶救，並疏散17名民眾，其中4人送醫。火勢不久後撲滅，疑為2樓住戶的客廳雜物燃燒，詳細原因將進一步調查釐清。

騎車經過的黃姓民眾向中央社記者表示，新北市中和區莒光路與德光路口周邊，今天上午聚集大量消防車、雲梯車、救護車，引起過往車輛駕駛與路人的注意。

市府消防局表示，上午10時40分接獲報案，中和區德光路一處公寓發生火警，現場為5層樓建築的2樓冒黑煙；據報出動人車搶救，共疏散17名住戶。

消防局說，疏散民眾的住戶中，有4人意識清醒，自訴吸到濃煙，需預防性送醫。消防救護車分別將住戶送往板橋亞東及衛福部雙和醫院。火勢在10時50分熄滅，燃燒客廳雜物面積約10平方公尺。

救護車

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