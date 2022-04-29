新北中和公寓火警調動雲梯車疏散 4人送醫
新北市中和區一棟公寓今天上午發生火警，消防局據報立即前往搶救，並疏散17名民眾，其中4人送醫。火勢不久後撲滅，疑為2樓住戶的客廳雜物燃燒，詳細原因將進一步調查釐清。
騎車經過的黃姓民眾向中央社記者表示，新北市中和區莒光路與德光路口周邊，今天上午聚集大量消防車、雲梯車、救護車，引起過往車輛駕駛與路人的注意。
市府消防局表示，上午10時40分接獲報案，中和區德光路一處公寓發生火警，現場為5層樓建築的2樓冒黑煙；據報出動人車搶救，共疏散17名住戶。
消防局說，疏散民眾的住戶中，有4人意識清醒，自訴吸到濃煙，需預防性送醫。消防救護車分別將住戶送往板橋亞東及衛福部雙和醫院。火勢在10時50分熄滅，燃燒客廳雜物面積約10平方公尺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言