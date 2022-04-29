機車龍頭記得鎖 高雄男涉騎車以腳推方式偷機車

高雄市邱姓男子趁半夜到大寮區一帶，見路邊有機車龍頭未鎖，涉先將車子牽到暗處藏起來，第二天上午夥同黃姓友人，以一人騎機車、用腳踢贓車方式，將贓車從大寮一路走12公里路程到林園，贓車車主上班前發現機車不見，趕緊報案，警方逮到邱男與謝男時，兩人避重就輕，互相推卸責任，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

據了解，邱男（64歲）平時不務正業，經常有偷盜行為，本月20日凌晨1時許，趁半夜騎機車到大寮區一處外籍移工較多的住宅，物色自己喜歡的機車並見龍頭未鎖，先將機車牽到人煙較稀少處，隔天上午6時許再聯繫謝姓友人（51歲），由邱男騎機車用腳推贓車、謝男坐在贓車上，一路將贓車推回林園住處，再將贓車換鎖做代步使用。

贓車原車主為越南籍移工，隔天準備上班發現機車不見非常心急，她報警表示，這輛機車是自己辛苦在工廠工作，為做代步使用才忍痛花3萬多元買的車，才剛買沒多久。林園警分局員警獲報沿路調閱監視器，以邱男機車車牌追人，先查獲謝男，27日再循線逮獲騎贓車外出的邱男。

兩人到案時雖坦承犯案，但對案情避重就輕，邱男說因謝男沒車，想偷一輛給謝男使用；謝男則表示，是邱男說車子壞掉要他幫忙牽車，警詢後將兩人依竊盜罪嫌函送高雄地檢署偵辦，贓車還給原車主，車主表示，感謝員警協助，以後一定會將機車龍頭上鎖並加上大鎖，以免讓竊賊有機可乘。