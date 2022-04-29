快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中火力發電廠輸送帶起火 消防出動9車20人救援

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

消防隊到場發現，是台中火力發電廠TR-1第一輸送塔起火。圖／台中港務消防隊提供
消防隊到場發現，是台中火力發電廠TR-1第一輸送塔起火。圖／台中港務消防隊提供
中火力發電廠傳火警驚魂！台中港務消防隊今早9時許獲報，台中火力發電廠輸送帶起火，隨即出動9車20人前往救援，發現是TR-1第一輸送塔起火；經查，為後線皮帶停車，前馬達持續運轉引熱起火，燃燒皮帶邊緣約70公分，週圍約有20平方公尺煤悶燒，員工及時撲滅，未造成損失。
消防隊到場發現，是台中火力發電廠TR-1第一輸送塔起火。圖／台中港務消防隊提供
消防隊到場發現，是台中火力發電廠TR-1第一輸送塔起火。圖／台中港務消防隊提供

【中央社／台中29日電】

台中火力發電廠今天上午轉送塔輸送帶起火，造成周圍約20平方公尺煤悶燒，台中港務消防隊據報到場時，員工已及時撲滅，未造成損失，對供電也未造成影響。

台中港務消防隊指出，上午9時53分許接獲電廠通報輸送帶火警，隨即出動9車20名消防員到場，現場發現是TR-1笫一轉送塔輸送帶起火。

台中港務消防隊指出，現場因後線皮帶停車，前馬達持續運轉引熱起火，燃燒皮帶邊緣約70公分，周圍約有20平方公尺煤悶燒，由於員工已及時撲滅，未造成損失。

台中火力發電廠表示，僅是輸送帶因過熱而有短暫小火花產生，且火花在消防人員到達前就已經熄滅，未造成任何人員機具的受損，對供電也未造成任何影響。

中火 火力發電廠

延伸閱讀

中火輸送帶起火 員工及時撲滅不影響供電

消防員記2大過免職控遭霸凌 苗消防局羅列他10大荒唐事

台電電塔施工意外 承包人員圳溝渡河溺斃

醫院載輕症者回家 新北基層消防：救護量能受影響

相關新聞

影／墾丁潛客搭遊艇冒煙 1年輕潛客吸入濃煙昏迷送醫

屏東墾丁是南台灣潛水勝地，9名潛水客今天下午搭潛水公司安排的遊艇出海潛水時，船艙突然冒起陣陣濃煙及嗆鼻油氣，還沒駛至潛點...

假投資真詐財 退休婦遭騙3700萬

刑事警察局偵查第七大隊第三隊及預防科，與樂天國際商業銀行攜手合作，分析車手集團犯罪模式，並鎖定人頭帳戶深入追查，發現以3...

霧台哈尤溪遊程明落幕 獵人上山整備失聯傍晚找到了

屏東縣消防局今中午近1點接獲報案，霧台鄉大武部落賴姓獵人與另兩名同村族人一起上山後，賴未依約定時間下山，部落急協尋，消防...

服用感冒藥物 計程車駕駛昏睡逆向衝撞路邊12車

台北市萬華區環河南路，今天早上發生一輛計程車逆向行駛衝撞邊停放機車的交通事故，轄區警方調查後，發現張姓計程車駕駛（62歲...

影／猜猜我是誰老梗再現 淡水警即阻兩長者被騙

新北市淡水區兩名年過半百婦人，上周五（22日）與今天，各自因接到「你知道我是誰嗎？」詐騙電話，詐騙成員聲音神似兩婦親友，...

國1台南新營段大貨車追撞大貨車連結車 塞車一個多小時

國道一號南向291.6公里下午兩點左右發生三部大型車因未保持安全距離、煞車不及追撞事故，雖然事故只有造成車輛輕微受損、人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。