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影／男登南湖大山疑高山症發作 空勤總隊直升機救援
年約40歲邱姓男子昨與7名友人組隊，昨攀登台灣五嶽之一的南湖大山，卻疑似高山症發作，身體不適無法自行下山，於南湖山莊等待救援；空勤總隊清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今早派遣直升機救援，送至東勢農民醫院治療。
邱姓男子一行共8人，昨天相約組隊，攀登南湖大山。晚間於和平區南湖大山線上、南湖大山時，疑似高山症發作，突發腹痛、嘔吐等症狀，意識清楚，但無法自行下山，晚上8時許通報台中市消防局協助救援。
台中市消防梨山分隊派出1車4人，由隊員姚永和帶隊救援，並向空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊申請直升機救援。但天勢已晚，梨山消防隊員先夜宿南湖大山登山口，今天上午6時許前往救援。
空勤總隊今早6時派出黑鷹直升機執行任務，7時抵達南湖山莊，由特搜隊員李法寬、邱意銘實施人員傷勢評估後，協助邱男上機，約半小時後降落東勢河濱公園，由救護車送往東勢農民醫院治療。
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