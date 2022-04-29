通緝犯躲4個月打零工 豬隊友機車停紅線害他栽了

高雄市一名王姓男子今年1月因公共危險罪遭通緝，逃了4個月，在工地打零工為生；王男日前搭乘同事機車，準備到銀行領錢，同伴將機車停在紅線，警網趨前勸導，發現王男悄悄退到一旁，有意躲警，結果被查出有通緝身分，直接將他上銬逮捕。

警方指出，王姓男子（35歲）27日傍晚搭乘在工地的同事機車，2人雙載準備到銀行提款機領錢，同伴一時未注意，將機車停在紅線，鼓山警分局內惟派出所的巡邏警網經過，趨前勸導。