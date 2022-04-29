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通緝犯躲4個月打零工 豬隊友機車停紅線害他栽了

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名王姓男子今年1月因公共危險罪遭通緝，逃了4個月，在工地打零工為生；王男日前搭乘同事機車，準備到銀行領錢，同伴將機車停在紅線，警網趨前勸導，發現王男悄悄退到一旁，有意躲警，結果被查出有通緝身分，直接將他上銬逮捕。

警方指出，王姓男子（35歲）27日傍晚搭乘在工地的同事機車，2人雙載準備到銀行提款機領錢，同伴一時未注意，將機車停在紅線，鼓山警分局內惟派出所的巡邏警網經過，趨前勸導。

當時王男見到警方盤查同伴，拿著一根圓鍬，默默地倒退了一大步，還背對警方，警方發現事有蹊蹺，要求王男出示證件受檢，結果被警方查出王男1月份因公共危險罪被通緝，王男因通緝身分，四處躲藏，在工地打零工，卻因同伴將機車停紅線的「豬隊友」行徑，通緝身分被揭穿，令同伴當場傻眼，只能眼睜睜看著王男被警方上銬逮捕，解送歸案。

王姓男子因同伴將機車停在紅線，被警方查出是通緝犯。記者石秀華／翻攝
王姓男子因同伴將機車停在紅線，被警方查出是通緝犯。記者石秀華／翻攝
通緝犯王姓男子見警方攔查將車停在紅線的同伴，刻意閃躲，還背對著警方，被警方查出是通緝犯。記者石秀華／翻攝
通緝犯王姓男子見警方攔查將車停在紅線的同伴，刻意閃躲，還背對著警方，被警方查出是通緝犯。記者石秀華／翻攝

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