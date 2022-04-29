聽新聞
test
0:00 / 0:00
南迴公路全天候開車頭燈 警：日行燈不算數
公路總局針對南迴公路省道台9線台東縣太麻里鄉荒野至屏東縣枋山鄉楓港段，即日起全段實施全天候開啟車頭燈，未開啟頭燈，將取締開罰最高1200元。警方表示，日行燈不算車頭燈，一樣會被開罰。
台東縣警察局交通隊表示，日行燈不具有照明功能，規定只有車頭燈的近光燈及遠光燈視為大燈，小燈、霧燈或日行燈都不在規範內，所以行駛特定路段，仍要開啟車頭燈，只開日行燈被取締一樣受罰，用路人須注意。
南迴公路因多山路、多彎道、陡坡或道路狹窄，加上氣候變化大，易造成視線死角，造成行車危安，因此，全段列為特定路段，必須全天候開啟車頭燈，提醒遠方來車，未開啟車頭燈可罰處600元以上至1200元以下罰鍰。
用路人對於行駛南迴公路全天開車頭燈反應兩極，有人認為大白天有開日行燈就好，況且南迴公路已拓寬成4線車道，開車頭燈多此一舉。另有駕駛則支持說「白天開車頭燈又不耗油、傷眼，反而更安全呢」。
公路總局第三養護工程處表示，南迴公路特定路段從台東縣太麻里鄉荒野至屏東縣枋山鄉楓港段，全長約90公里，全線目前已設置告示牌及LED跑馬提醒用路人，除有警方定點或機動取締外，另將透過CCTV即時監視影像裁罰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言