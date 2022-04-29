南迴公路全天候開車頭燈 警：日行燈不算數

公路總局針對南迴公路省道台9線台東縣太麻里鄉荒野至屏東縣枋山鄉楓港段，即日起全段實施全天候開啟車頭燈，未開啟頭燈，將取締開罰最高1200元。記者尤聰光／攝影 公路總局針對南迴公路省道台9線台東縣太麻里鄉荒野至屏東縣枋山鄉楓港段，即日起全段實施全天候開啟車頭燈，未開啟頭燈，將取締開罰最高1200元。警方表示，日行燈不算車頭燈，一樣會被開罰。

台東縣警察局交通隊表示，日行燈不具有照明功能，規定只有車頭燈的近光燈及遠光燈視為大燈，小燈、霧燈或日行燈都不在規範內，所以行駛特定路段，仍要開啟車頭燈，只開日行燈被取締一樣受罰，用路人須注意。

南迴公路因多山路、多彎道、陡坡或道路狹窄，加上氣候變化大，易造成視線死角，造成行車危安，因此，全段列為特定路段，必須全天候開啟車頭燈，提醒遠方來車，未開啟車頭燈可罰處600元以上至1200元以下罰鍰。

用路人對於行駛南迴公路全天開車頭燈反應兩極，有人認為大白天有開日行燈就好，況且南迴公路已拓寬成4線車道，開車頭燈多此一舉。另有駕駛則支持說「白天開車頭燈又不耗油、傷眼，反而更安全呢」。