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她一次領700萬現金 行員、警察以為遇詐騙超緊張
詐騙集團橫行，不時傳民眾受騙遇害，台中洪姓女子前天到銀行一口氣提領700萬元，行員擔心她上當，為求謹慎通報轄區警方到場，一問之下才知洪因買賣房屋要還借款給家人，又習慣以傳統現金交付，多方確認洪女金流正常才放心，也隨之協助她護鈔回家。
台中第一分局表示，前天民權派出所接獲轄內1間銀行通報，表示有名女子打算提領700萬元，懷疑可能遇上詐騙集團，警員徐子傑、吳亞庭到場發現洪女聽力有障礙，雙方則透過筆談一再詳細確認。
警方經了解，洪女是因先前有買賣房屋和家裡借貸，近期有餘裕才到銀行提領出700萬元，打算一次直接用現金還給對方，銀行也協助查詢洪女的金流，確認近期都正常沒有狀況，行員、警員這時才放心確認不是詐騙。
因洪女一次領出700萬元，手提兩袋現金難免有危險，警方不放心讓她單獨一人離去，就近一步再紙條寫下「我們協助妳護鈔回家」，洪看到頻頻點頭致謝。
警方隨之抵達後，再次和洪的家人確認現金用途，也藉機向家屬宣導詐騙常見老梗、話術，像是「自稱檢察官、法官」來電，或是網路上假交友、情感詐騙，聲稱是國外軍官男子，或是佯稱投資穩賺不賠等，都是詐團常用伎倆。
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