她一次領700萬現金 行員、警察以為遇詐騙超緊張

詐騙集團橫行，不時傳民眾受騙遇害，台中洪姓女子前天到銀行一口氣提領700萬元，行員擔心她上當，為求謹慎通報轄區警方到場，一問之下才知洪因買賣房屋要還借款給家人，又習慣以傳統現金交付，多方確認洪女金流正常才放心，也隨之協助她護鈔回家。

台中第一分局表示，前天民權派出所接獲轄內1間銀行通報，表示有名女子打算提領700萬元，懷疑可能遇上詐騙集團，警員徐子傑、吳亞庭到場發現洪女聽力有障礙，雙方則透過筆談一再詳細確認。

警方經了解，洪女是因先前有買賣房屋和家裡借貸，近期有餘裕才到銀行提領出700萬元，打算一次直接用現金還給對方，銀行也協助查詢洪女的金流，確認近期都正常沒有狀況，行員、警員這時才放心確認不是詐騙。

因洪女一次領出700萬元，手提兩袋現金難免有危險，警方不放心讓她單獨一人離去，就近一步再紙條寫下「我們協助妳護鈔回家」，洪看到頻頻點頭致謝。