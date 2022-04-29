聽新聞
test
0:00 / 0:00
7旬嬤吃力偷8公斤重仙人掌盆栽 過程全都錄竊盜罪函送
高雄75歲吳姓婦人騎車行經楠梓區藍昌路一處住宅前，看見有一盆重達8公斤的巨大仙人掌盆栽，吳婦竟心生歹念，趁無人將注意盆栽搬走，屋主察覺遭竊報警，警方掌握吳姓婦人身分後，並通知於昨天到案說明。事後吳婦坦承犯行，並歸還盆栽，警詢後依竊盜罪函送。
楠梓分局加昌派出所4月25日接獲民眾報案稱，放在自家門前的一盆8公斤仙人掌盆栽遭竊，員警一查發現是吳婦騎乘機車、徒手搬走盆栽後，隨即騎車逃逸。
由於吳婦特徵明顯，且行竊過程中，不僅全都被監視器拍下，她為搬運重達8公斤的仙人掌盆栽，動作相當緩慢且吃力，警方很快便掌握身分，通知到案說明。
吳婦於昨天到案說明，並坦承犯行；失主見到心愛的仙人掌失而復得，不僅感謝協警方協助，還說該盆仙人掌之前曾拿去廟裡拜過並開光，像是神明冥冥之中，幫助警察抓拿竊嫌。警詢後，將吳女依竊盜罪移送。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言