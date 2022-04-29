7旬嬤吃力偷8公斤重仙人掌盆栽 過程全都錄竊盜罪函送

高雄75歲吳姓婦人騎車行經楠梓區藍昌路一處住宅前，看見有一盆重達8公斤的巨大仙人掌盆栽，吳婦竟心生歹念，趁無人將注意盆栽搬走，屋主察覺遭竊報警，警方掌握吳姓婦人身分後，並通知於昨天到案說明。事後吳婦坦承犯行，並歸還盆栽，警詢後依竊盜罪函送。

楠梓分局加昌派出所4月25日接獲民眾報案稱，放在自家門前的一盆8公斤仙人掌盆栽遭竊，員警一查發現是吳婦騎乘機車、徒手搬走盆栽後，隨即騎車逃逸。

由於吳婦特徵明顯，且行竊過程中，不僅全都被監視器拍下，她為搬運重達8公斤的仙人掌盆栽，動作相當緩慢且吃力，警方很快便掌握身分，通知到案說明。