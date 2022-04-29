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雲林男子超商買醉 摔倒吐一地警察救援

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

「不要管我！乎我醉啦！」雲林縣虎尾鎮一名疑為中年失業男，因工作不順遂，前晚到一家超商買醉，沒想到才結完帳，一大瓶米酒一口罐下，頭昏不勝酒力，才走出超商就摔倒不起，吐了一地，超商前彌漫濃濃酒，許多客人紛紛走避，虎尾分局埒內派出所警員楊淵至趕往處理，經一番勸導才將滿身酒氣又摔傷的男子送醫。

虎尾分局長廖志明也表示，人生不如意事十之八九，正面思考去應對很重，若找工作問題可向就業服務單位請求協助，一時買醉不能解決問題又傷身。

虎尾分局埒內派出所前晚接獲報案，稱一家超商前有人倒臥在地，還吐了一身，警員到場見一名滿身酒氣男子，在超商店前走道，嘔吐物覆身並影響行人。

警員發現男子身旁有一瓶米酒，將他喚醒，該男子向警員訴苦，指最近工作不順遂心情不好，來超商買酒要將自己灌醉，藉酒醉來忘卻所有不愉快，他買完酒結帳後，便大口灌，走出超商時不慎摔倒，倒地不起。男子因腳踝扭到站不起來，警員見他酒醉又受傷，恐無法走路，即呼叫救護車將男子送醫，幸無大礙。

由於近來疫情影響，餐廳等八大行業臨檢多，有人就索性到超商喝酒，警方也將加強巡檢勸導。

工作不順男子超商買倒地。圖／虎尾分局提供
工作不順男子超商買倒地。圖／虎尾分局提供

超商 疫情

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