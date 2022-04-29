影／新北婦墜樓亡…一查竟是啃老兒要不到100元 狠推下樓

新北市板橋區上月發生70歲周姓婦人墜樓亡意外，同住的黃姓兒子聲稱是母親尋短，隔日報請檢察官相驗，但詢問過程中，黃男交代不清事發經過，檢方抽絲剝繭追問，發現竟是他要不到100元買酒喝，與母爭執拉扯後狠推她下樓亡，檢方當場下令依殺人罪逮捕，並向院聲請羈押獲准。

新北市板橋區上月發生周姓婦人墜樓身亡意外，同住黃姓兒子一開始聲稱母親跳樓尋短，經檢警追查，才坦承因要不錢買酒喝，一時氣憤才將母親推落至樓下。記者王長鼎／翻攝

據了解，黃姓男子（38歲）從年輕就不學好，有多項前科，2007年就曾在土城區廣明街持鐵鎚敲銀樓防盜玻璃，因敲不破落荒而逃，被見義勇為的路人壓制報警逮捕。

出獄後，黃男因工作也不穩定，近年來更因找不到工作在家啃老，因染上酗酒的習慣，每天都要跟其母親要100元吃飯及喝酒，但每次要錢時，母親都會碎念一 頓，二人常發生爭吵，上月22日，黃男開口要錢，又與母親發生爭吵，推擠拉扯時，竟狠心將人從公寓4樓陽台推下樓，導致母親傷重，經送醫搶救不治。

黃男在案發後，竟對到處理員警謊稱母親有自殺傾向，當天跨坐陽台欄杆欲跳樓，他上前勸阻，因母親雙手抓著陽台欄杆，身體已在陽台外，自己有腰傷無法施力將人拉回，才發生墜樓意外。

警方在案發公寓陽台上的欄杆及牆面並沒有任何周婦攀爬的痕跡，加上黃母墜落時，並未碰撞到陽台外三樓的遮雨棚，周婦並無留下任何遺書，也引起檢警懷疑。

隔天（23日）其母在板橋市立殯儀館相驗時，因黃男對現場目擊情況及細節交待不清，更引起檢警諸多懷疑，檢察官嚴詞追問下，黃男才坦承因為要不到100元買酒喝，伸手到母親衣服口袋拿錢，兩人發生拉扯推擠，一怒之下憤而將其母從4樓陽台推下，檢察官下令當場逮捕，偵辦後依殺人罪聲押獲准。