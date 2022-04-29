快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新北婦墜樓亡…一查竟是啃老兒要不到100元 狠推下樓

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區上月發生70歲周姓婦人墜樓亡意外，同住的黃姓兒子聲稱是母親尋短，隔日報請檢察官相驗，但詢問過程中，黃男交代不清事發經過，檢方抽絲剝繭追問，發現竟是他要不到100元買酒喝，與母爭執拉扯後狠推她下樓亡，檢方當場下令依殺人罪逮捕，並向院聲請羈押獲准。

新北市板橋區上月發生周姓婦人墜樓身亡意外，同住黃姓兒子一開始聲稱母親跳樓尋短，經檢警追查，才坦承因要不錢買酒喝，一時氣憤才將母親推落至樓下。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區上月發生周姓婦人墜樓身亡意外，同住黃姓兒子一開始聲稱母親跳樓尋短，經檢警追查，才坦承因要不錢買酒喝，一時氣憤才將母親推落至樓下。記者王長鼎／翻攝

據了解，黃姓男子（38歲）從年輕就不學好，有多項前科，2007年就曾在土城區廣明街持鐵鎚敲銀樓防盜玻璃，因敲不破落荒而逃，被見義勇為的路人壓制報警逮捕。

出獄後，黃男因工作也不穩定，近年來更因找不到工作在家啃老，因染上酗酒的習慣，每天都要跟其母親要100元吃飯及喝酒，但每次要錢時，母親都會碎念一 頓，二人常發生爭吵，上月22日，黃男開口要錢，又與母親發生爭吵，推擠拉扯時，竟狠心將人從公寓4樓陽台推下樓，導致母親傷重，經送醫搶救不治。

黃男在案發後，竟對到處理員警謊稱母親有自殺傾向，當天跨坐陽台欄杆欲跳樓，他上前勸阻，因母親雙手抓著陽台欄杆，身體已在陽台外，自己有腰傷無法施力將人拉回，才發生墜樓意外。

警方在案發公寓陽台上的欄杆及牆面並沒有任何周婦攀爬的痕跡，加上黃母墜落時，並未碰撞到陽台外三樓的遮雨棚，周婦並無留下任何遺書，也引起檢警懷疑。

隔天（23日）其母在板橋市立殯儀館相驗時，因黃男對現場目擊情況及細節交待不清，更引起檢警諸多懷疑，檢察官嚴詞追問下，黃男才坦承因為要不到100元買酒喝，伸手到母親衣服口袋拿錢，兩人發生拉扯推擠，一怒之下憤而將其母從4樓陽台推下，檢察官下令當場逮捕，偵辦後依殺人罪聲押獲准。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

新北市板橋區上月發生周姓婦人墜樓身亡意外，同住黃姓兒子一開始聲稱母親跳樓尋短，經檢警追查，才坦承因要不錢買酒喝，一時氣憤才將母親推落至樓下。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區上月發生周姓婦人墜樓身亡意外，同住黃姓兒子一開始聲稱母親跳樓尋短，經檢警追查，才坦承因要不錢買酒喝，一時氣憤才將母親推落至樓下。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區上月發生周姓婦人墜樓身亡意外，消防人員獲報曾到場將人送醫，同住黃姓兒子一開始聲稱母親跳樓尋短，經檢警追查，才坦承因要不錢買酒喝，一時氣憤才將母親推落至樓下。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區上月發生周姓婦人墜樓身亡意外，消防人員獲報曾到場將人送醫，同住黃姓兒子一開始聲稱母親跳樓尋短，經檢警追查，才坦承因要不錢買酒喝，一時氣憤才將母親推落至樓下。記者王長鼎／翻攝

檢察官

延伸閱讀

線上疫調網址竟跳出正妹自拍 新北衛生局：遭惡搞

確診飆升啟動線上自填疫調 新北首日發出3800封簡訊

新北社區藥師出勤忙 居家照護病患服務到府

立法院不敷使用擬遷址 新北提5方案

相關新聞

影／墾丁潛客搭遊艇冒煙 1年輕潛客吸入濃煙昏迷送醫

屏東墾丁是南台灣潛水勝地，9名潛水客今天下午搭潛水公司安排的遊艇出海潛水時，船艙突然冒起陣陣濃煙及嗆鼻油氣，還沒駛至潛點...

假投資真詐財 退休婦遭騙3700萬

刑事警察局偵查第七大隊第三隊及預防科，與樂天國際商業銀行攜手合作，分析車手集團犯罪模式，並鎖定人頭帳戶深入追查，發現以3...

霧台哈尤溪遊程明落幕 獵人上山整備失聯傍晚找到了

屏東縣消防局今中午近1點接獲報案，霧台鄉大武部落賴姓獵人與另兩名同村族人一起上山後，賴未依約定時間下山，部落急協尋，消防...

服用感冒藥物 計程車駕駛昏睡逆向衝撞路邊12車

台北市萬華區環河南路，今天早上發生一輛計程車逆向行駛衝撞邊停放機車的交通事故，轄區警方調查後，發現張姓計程車駕駛（62歲...

影／猜猜我是誰老梗再現 淡水警即阻兩長者被騙

新北市淡水區兩名年過半百婦人，上周五（22日）與今天，各自因接到「你知道我是誰嗎？」詐騙電話，詐騙成員聲音神似兩婦親友，...

國1台南新營段大貨車追撞大貨車連結車 塞車一個多小時

國道一號南向291.6公里下午兩點左右發生三部大型車因未保持安全距離、煞車不及追撞事故，雖然事故只有造成車輛輕微受損、人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。