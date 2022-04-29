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男酒駕睡著...夜半撞毀路邊檳榔攤翻車
屏東縣25歲鄭姓男子今天凌晨跟朋友在屏東市喝酒唱歌，開車返家途中竟開到睡著了，行經九如九如路二段時，撞毀路邊檳榔攤、機車、花盆，抽水馬達等物翻車，翻車後從駕駛座爬出來，鄭沒有受傷，警方獲報到場，酒測值達0.45毫克，移送檢方偵辦。
里港警分局九如派出所，今天凌晨3點10分許接獲鄭男報案，他在九如路二段發生交通事故，立即派員前往處理。
警方調查，25歲鄭男晚間跟朋友在屏東市唱歌喝酒，返家途中自行開車，行經九如路二段外側快車道，駕車時睡著，車輛向右偏行，擦撞路邊水槽、檳榔攤位、普重機車、花盆、抽水馬達等物後翻車，翻車後駕駛人自行自車內爬出。
鄭沒有受傷，酒測值0.45毫克，嫌刑法公共危險罪，警方依法處理，並移送屏東地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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