快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男酒駕睡著...夜半撞毀路邊檳榔攤翻車

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣25歲鄭姓男子今天凌晨跟朋友在屏東市喝酒唱歌，開車返家途中竟開到睡著了，行經九如九如路二段時，撞毀路邊檳榔攤、機車、花盆，抽水馬達等物翻車，翻車後從駕駛座爬出來，鄭沒有受傷，警方獲報到場，酒測值達0.45毫克，移送檢方偵辦。

屏東縣鄭姓男子酒駕開車睡著了，撞毀路邊店家物品，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鄭姓男子酒駕開車睡著了，撞毀路邊店家物品，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝

里港警分局九如派出所，今天凌晨3點10分許接獲鄭男報案，他在九如路二段發生交通事故，立即派員前往處理。

警方調查，25歲鄭男晚間跟朋友在屏東市唱歌喝酒，返家途中自行開車，行經九如路二段外側快車道，駕車時睡著，車輛向右偏行，擦撞路邊水槽、檳榔攤位、普重機車、花盆、抽水馬達等物後翻車，翻車後駕駛人自行自車內爬出。

鄭沒有受傷，酒測值0.45毫克，嫌刑法公共危險罪，警方依法處理，並移送屏東地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣鄭姓男子酒駕開車睡著了，撞毀路邊店家物品，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鄭姓男子酒駕開車睡著了，撞毀路邊店家物品，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鄭姓男子酒駕開車睡著了，撞毀路邊店家物品，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鄭姓男子酒駕開車睡著了，撞毀路邊店家物品，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鄭姓男子酒駕開車睡著了，撞毀路邊店家物品，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鄭姓男子酒駕開車睡著了，撞毀路邊店家物品，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鄭姓男子酒駕開車睡著了，撞毀路邊店家物品，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鄭姓男子酒駕開車睡著了，撞毀路邊店家物品，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鄭姓男子酒駕開車睡著了，撞毀路邊店家物品，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鄭姓男子酒駕開車睡著了，撞毀路邊店家物品，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鄭姓男子酒駕開車睡著了，撞毀路邊店家物品，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鄭姓男子酒駕開車睡著了，撞毀路邊店家物品，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鄭姓男子酒駕開車睡著了，撞毀路邊店家物品，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鄭姓男子酒駕開車睡著了，撞毀路邊店家物品，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鄭姓男子酒駕開車睡著了，撞毀路邊店家物品，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝
屏東縣鄭姓男子酒駕開車睡著了，撞毀路邊店家物品，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝

屏東縣 酒測

延伸閱讀

1、2月酒駕死亡人數創新低 新北、台中等五縣市卻增加

又見酒駕自撞分隔島2傷 路樹標誌標桿皆撞毀

初次公布酒駕累犯照片 陳其邁強調「採最嚴格標準」

酒駕新規上路 高雄交通局公布5累犯姓名照片

相關新聞

影／墾丁潛客搭遊艇冒煙 1年輕潛客吸入濃煙昏迷送醫

屏東墾丁是南台灣潛水勝地，9名潛水客今天下午搭潛水公司安排的遊艇出海潛水時，船艙突然冒起陣陣濃煙及嗆鼻油氣，還沒駛至潛點...

假投資真詐財 退休婦遭騙3700萬

刑事警察局偵查第七大隊第三隊及預防科，與樂天國際商業銀行攜手合作，分析車手集團犯罪模式，並鎖定人頭帳戶深入追查，發現以3...

霧台哈尤溪遊程明落幕 獵人上山整備失聯傍晚找到了

屏東縣消防局今中午近1點接獲報案，霧台鄉大武部落賴姓獵人與另兩名同村族人一起上山後，賴未依約定時間下山，部落急協尋，消防...

服用感冒藥物 計程車駕駛昏睡逆向衝撞路邊12車

台北市萬華區環河南路，今天早上發生一輛計程車逆向行駛衝撞邊停放機車的交通事故，轄區警方調查後，發現張姓計程車駕駛（62歲...

影／猜猜我是誰老梗再現 淡水警即阻兩長者被騙

新北市淡水區兩名年過半百婦人，上周五（22日）與今天，各自因接到「你知道我是誰嗎？」詐騙電話，詐騙成員聲音神似兩婦親友，...

國1台南新營段大貨車追撞大貨車連結車 塞車一個多小時

國道一號南向291.6公里下午兩點左右發生三部大型車因未保持安全距離、煞車不及追撞事故，雖然事故只有造成車輛輕微受損、人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。