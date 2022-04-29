男酒駕睡著...夜半撞毀路邊檳榔攤翻車

屏東縣25歲鄭姓男子今天凌晨跟朋友在屏東市喝酒唱歌，開車返家途中竟開到睡著了，行經九如九如路二段時，撞毀路邊檳榔攤、機車、花盆，抽水馬達等物翻車，翻車後從駕駛座爬出來，鄭沒有受傷，警方獲報到場，酒測值達0.45毫克，移送檢方偵辦。

屏東縣鄭姓男子酒駕開車睡著了，撞毀路邊店家物品，幸無人受傷。記者劉星君／翻攝

里港警分局九如派出所，今天凌晨3點10分許接獲鄭男報案，他在九如路二段發生交通事故，立即派員前往處理。

警方調查，25歲鄭男晚間跟朋友在屏東市唱歌喝酒，返家途中自行開車，行經九如路二段外側快車道，駕車時睡著，車輛向右偏行，擦撞路邊水槽、檳榔攤位、普重機車、花盆、抽水馬達等物後翻車，翻車後駕駛人自行自車內爬出。

鄭沒有受傷，酒測值0.45毫克，嫌刑法公共危險罪，警方依法處理，並移送屏東地檢署偵辦。