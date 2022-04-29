消防員記2大過免職控遭霸凌 苗消防局羅列他10大荒唐事

時任苗栗縣消防局頭屋分隊楊姓消防員曾偷同仁高粱酒、民眾腳踏車被判刑，在外欠錢討債集團追到分隊叫囂，還飆救護車、火災時擅離職務，被依2大過免職，楊提行政訴訟反控遭職場霸凌，消防局羅列他10大記過、申誡事由；法院認為，楊經功過相抵達2大過免職標準，駁回楊之訴，可上訴。

楊主張，他遭職場霸凌，求助聽從苗栗消防局政風室指示錄影蒐證，卻反遭局抹黑惡行犯上，他長期身處不友善工作環境，局的督察多次對他揚言「欲加之罪何患無辭」，也控訴當時大隊長不准他開任何車輛導致工作權受害，考績懲處的裁量也有瑕疵。

楊也爭執先遭剝奪功過相抵權利，而他被免職是因累計大過次數，而非綜合評價是否確已不適任，他認為在數計加種機械性操作下，形同沒經評價，讓他有受過度處分之虞，不符比例原則，主張撤銷免職。

苗栗縣消防局羅列陳男10大荒唐事作抗辯，表示他擅離值班台、擅取同仁私人體育用品，且在外欠錢導致討債集團頻繁打電話到分隊，嚴重影響勤務，集團甚至到分隊前大罵「頭屋分隊楊員欠錢不還」，嚴重損及分隊、消防形象，又偷同仁高粱酒、民眾腳踏車接連被依竊盜罪判刑。

苗栗消防還說，楊繼續因欠債，遭人在網路張貼穿制服、拿本票照片並稱他欠錢不還，連發生火警都沒報備就擅離分隊，廢弛職務，經督察訪談也言語挑釁、用手機反蒐證等等。

苗栗消防指出，楊員近3年違失重則暴行犯上、危險駕駛救護車，又犯竊盜、擅離職守，不當處理財物致機關形象受損，長官屢屢勸告都沒改善，為維護綱紀、民眾權益，功過相抵已達2大過，才予以免職。