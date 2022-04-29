新北某農莊鴿舍深夜惡火 近30隻鴿子葬生火窟 幸無人傷

新北市深坑區一處農莊內的鴿舍，昨天晚上10點多因不明原因發生火災，消防隊趕抵已全面燃燒，經近20分鐘滅火，終於撲滅火勢，無人傷亡，但鴿舍內的30隻鴿子全葬生火窟，詳細起火原因尚待調查釐清。

新北市消防局昨天晚上10點46分獲報，新北市深坑區炮子崙24號發生火災，到場發現是鐵皮搭建的建築物起火，火舌和濃煙不斷向上竄，照亮黑夜。

報案民眾稱，當初聽到「蹦、蹦、蹦還以為是開槍，探頭一看發現竟是熊熊火光，立刻報警」。警、消趕抵，由於聯繫不上屋主遂破門滅火，透過鄰居了解，現場燃燒建築是兩層樓鴿舍，一樓放飼料、二樓養鴿子，不清楚為何起火，只說電氣設備有電風扇。