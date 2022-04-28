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影／為了五萬好友反目 2男中庭刀槍對峙1人中刀

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區石姓男子，向廖姓好友借5萬元，廖男未依約定時間取款，反而是直接向石男家人要錢，氣得石男持槍找廖友理論，過程中廖男持刀朝著石男左臂砍去當場濺血。警方獲報到場逮捕2人，並起獲改造手槍及刀械，訊後依法送辦。

經查證，石姓男子（28歲）與廖男（30歲）是好友，日前石男急需用錢，向廖男借款5萬元，雙方約定於下個月（5月）開始分期還款。孰料，廖男未依約定時間取款，直接跑去找石男家人拿錢。

石男不滿廖男行為，先打電話嗆對廖男，雙方還約在昨天下午2時許，於廖男位於新北市樹林區八德街住家中庭談判。不料兩人依約到場，石男掏出一把改造手槍對著一陣叫罵，廖男也不甘示弱，拿著一把藍波刀揮舞。

雙方你一言我一句互不相讓，不料，廖男突然持刀朝著石男左手臂揮砍，當場濺血。大樓住戶見狀，立即報警處理，警方獲報趕抵，在廖男住屋內將兩人逮捕，並起獲改造手槍及藍波刀，一併帶回偵辦，警詢後依違反槍砲彈藥管制條例，將石男移送法辦；而廖男則依違反社會秩序維護法送辦。

警方在廖男住處逮捕廖男。記者曾伯愷／翻攝
警方在廖男住處逮捕廖男。記者曾伯愷／翻攝
兩人在中庭持刀槍對峙。記者曾伯愷／翻攝
兩人在中庭持刀槍對峙。記者曾伯愷／翻攝
警方到場。記者曾伯愷／翻攝
警方到場。記者曾伯愷／翻攝
警方在廖男住處逮捕石男。記者曾伯愷／翻攝
警方在廖男住處逮捕石男。記者曾伯愷／翻攝
警方現場查扣刀槍。記者曾伯愷／翻攝
警方現場查扣刀槍。記者曾伯愷／翻攝

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