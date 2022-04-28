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影／韓籍媽媽買快篩「不喜二手菸」 對方嗆聲變互毆

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

快篩試劑實名制第一天，新北市一名韓國籍媽媽帶著小孩在診所外等待買快篩試劑，不滿戴姓女子排隊時抽菸，勸她「不要抽菸」反遭呼巴掌，韓國媽媽不諳國語，用韓語回罵，雙方推擠後互告傷害。

警方調查，新店區北新路一段一間診所今天按政府政策販售快篩試劑，下午1點8分戴姓女子（45歲）在騎樓排隊時抽菸，一名韓國籍洪姓女子（46歲）帶著小孩也在排隊，因不喜歡菸味、怕小孩吸到二手菸，上前問「可不可以不要抽菸」，雙方爆發衝突。

洪女疑不諳國語，溝通時跟戴女發生誤會，雙方互不相讓、情緒高漲，從口角糾紛變成肢體衝突。影片中可見，戴女疑不滿對方勸阻，大罵「X你娘，動手動腳幹什麼」，甚至嗆「妳什麼咖，妳憑什麼對我動手動腳」。

雙方拉扯推擠，戴女出手呼了對方三次巴掌，最後疑因重心不穩，摔倒無法起身，哀號「啊，我的腰，我的脊椎」，而洪女的小孩在旁嚇到了，不知所措。

警方接獲報案趕抵，雙方已無衝突，均受輕傷，事後驗傷互控傷害，警詢後將2人依傷害罪嫌函送法辦。

新店區今天下午有民眾在診所外等待買快篩試劑，疑因不喜歡二手菸，雙方互起衝突。圖／讀者提供
新店區今天下午有民眾在診所外等待買快篩試劑，疑因不喜歡二手菸，雙方互起衝突。圖／讀者提供

抽菸 快篩

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