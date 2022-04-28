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特斯拉深夜遭撞轉180度 國產車衝上人行道車頭全毀

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中清水四維東路、大勇路口，昨晚10時許發生對撞車禍。一輛黑色自小客車與白色特斯拉發生碰撞，撞擊力道猛烈，導致轎車衝上路口人行道，車頭近乎全毀、特斯拉則180度迴轉，現場零件四落、畫面狼藉，共造成5人輕傷，送醫治療。

台中魏蔡女(23歲)昨駕駛自小客車，載著朋友沿著清水區四維東路，由港新二路往港新三路直行；吳男(30歲)駕駛白色特斯拉於大勇路往四維路直行。雙方在四維東路、大勇路口發生碰撞。

魏蔡女黑色車輛直往人行道衝，撞上一旁分隔島草叢，車頭潰縮近乎全毀，吳男特斯拉則是迴轉180度，停於內側車道，車頭保險桿掉落，現場車輛零件四散，可見撞擊力道之大。

台中清水警方表示，雙方經測未酒駕，現場路口無號誌、無監視器，初判魏蔡女未依規定讓車，吳男未注意車前狀況，共有5人受到輕傷，送往梧棲童綜合醫院治療，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

發生碰撞後，魏蔡女黑色車輛直往人行道衝，撞上一旁分隔島草叢，車頭潰縮近乎全毀。圖／民眾提供
發生碰撞後，魏蔡女黑色車輛直往人行道衝，撞上一旁分隔島草叢，車頭潰縮近乎全毀。圖／民眾提供
吳男特斯拉碰撞後迴轉180度，停於內側車道，車頭保險桿掉落，現場車輛零件四散，可見撞擊力道之大。圖／民眾提供
吳男特斯拉碰撞後迴轉180度，停於內側車道，車頭保險桿掉落，現場車輛零件四散，可見撞擊力道之大。圖／民眾提供

特斯拉 人行道 監視器

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