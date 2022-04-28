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連2日2件「車輛顧路案」 台中東勢警暖心助脫困

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

中東勢2天連2件「車輛顧路案」，先有簡姓民眾26日駕駛貨車打滑，卡在30度斜坡上，27日邱姓夫妻駕車停等紅綠燈時，突拋錨卡路中；東勢警方暖心相助，協助解決此2起車輛危機，也提醒民眾，行車前應先檢查車輛狀況，才能快樂出門、平安回家。

台中簡姓駕駛26日下午14時，駕車從市區回到東勢軟鼻坑環山道，打算到自家旁果園採收梅子，怎料山區連日降雨、路面濕滑，簡男車輛爬坡時不斷打滑，竟卡在約30度斜坡的產業道路上，動彈不得。

所幸慶東里長黃國修經過，隨即向警方通報詳細地點，東勢警分局茅埔所警員田祥瑄、葉璁諴隨即到場，但該道路狹窄，腹地不足讓拖吊車運作處理，警員只好親手清除路面青苔、泥土等雜物，冒險站立於車輛後方，徒手將打滑車輛推至平面道路旁，協助脫困。

東勢警分局石城所長劉明泉、警員何明書27日晚間21時，擴大臨檢巡邏途中，行經東蘭路、石壁坑口時，發現一輛小客車閃黃燈停在路中央，上前查看，發現邱姓夫妻坐在車上不知所措，見到警方上前關心，立即尋求協助。

警方擔心，車輛拋錨在夜間車流多的台3線路段，容易發生危險，於是主動協助推車，費盡九牛二虎之力，將車移置路旁空地，解決了民眾燃眉之急，讓邱姓夫婦直呼「揪感心！」

東勢警方提醒民眾，行車前應先多了解車況，檢查三油三水並注意胎壓，駕車輛行經山區道路時，除了減速慢行外，更應注意道路狀況，以避免類似情形發生。

台中簡姓駕駛26日下午，駕車於東勢山區，怎料雨後路面濕滑，卡在30度斜坡上，東勢警方先清理路面，再協助推車脫困。圖／民眾提供
台中簡姓駕駛26日下午，駕車於東勢山區，怎料雨後路面濕滑，卡在30度斜坡上，東勢警方先清理路面，再協助推車脫困。圖／民眾提供
台中邱姓夫妻27日駕車於東勢拋錨，東勢警方巡邏見狀，主動協助推車，將車輛移至路旁。圖／民眾提供
台中邱姓夫妻27日駕車於東勢拋錨，東勢警方巡邏見狀，主動協助推車，將車輛移至路旁。圖／民眾提供

臨檢 中東

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