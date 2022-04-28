快訊

拜登提新招制裁俄羅斯 扣俄財產援烏克蘭

台電電塔施工意外 承包人員圳溝渡河溺斃

中央社 / 台中28日電

台電公司外包商廖姓工程人員，今天在台中市龍井區進行電塔換線工程，在一處圳溝涉水渡河時不慎溺水，消防局獲報到場，搜尋2小時將他救起已明顯死亡，意外原因警方正調查釐清。

台中市消防局今天發布新聞訊息表示，今天中午12時32分接獲報案，龍井區茄投路旁圳溝，有名台電人員在進行高壓電塔維護作業時不慎落水，出動龍井、大肚等分隊，派遣消防車輛10輛、船艇2艘，與消防人員20名前往搶救。

消防人員表示，現場為台電公司台中供電營運處承包商進行電塔換線工程，廖姓工程人員自圳溝西岸往東岸涉水渡河時不慎溺水，經消防人員確認溺者落水地點，出動船艇自落水點往下游搜索，並出動空拍機協協尋。

消防局出動潛水人員進行搜溺，於下午2時40分在溝底，發現身陷泥底的廖男已明顯死亡，後續將報請檢方相驗遺體釐清死因，並調查意外原因。

台電 溺水 台中市

延伸閱讀

醫院載輕症者回家 新北基層消防：救護量能受影響

供電警戒 一度亮橘燈

台電回購電力 打亂鋼廠生產

獲報摔傷變溺水 6旬男子疑水池取水不慎溺斃

相關新聞

影／韓籍媽媽買快篩「不喜二手菸」 對方嗆聲變互毆

快篩試劑實名制第一天，新北市一名韓國籍媽媽帶著小孩在診所外等待買快篩試劑，不滿戴姓女子排隊時抽菸，勸她「不要抽菸」反遭呼...

路況不熟衝入陸官圍牆水溝 車起火駕駛喊救命被救出

高雄市鳳山區今天下午發生一起車禍，一名徐姓男子疑路況不熟，駕車行經維武路陸軍官校圍牆旁時，轉彎不慎，車子衝入大水溝後卡住...

影／為了五萬好友反目 2男中庭刀槍對峙1人中刀

新北市樹林區石姓男子，向廖姓好友借5萬元，廖男未依約定時間取款，反而是直接向石男家人要錢，氣得石男持槍找廖友理論，過程中...

特斯拉深夜遭撞轉180度 國產車衝上人行道車頭全毀

台中清水四維東路、大勇路口，昨晚10時許發生對撞車禍。一輛黑色自小客車與白色特斯拉發生碰撞，撞擊力道猛烈，導致轎車衝上路...

與母爭吵放火燒屋 新北男險害堂弟困火窟遭判刑4年

朱姓男子去年與母親爭吵，又與前來勸架的叔叔衝突，一怒之下不顧堂弟在家中2樓，點燃衛生紙在客廳縱火，所幸堂弟及時逃離才倖免...

台61線5車連環追撞 起因油罐車切內線擦撞前方車輛

台61線西濱快速道路麥寮南下213.6公里處，今天中午發生4台曳引車及1台小客車追撞事故，油罐車駕駛切入內車道時，不慎擦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。