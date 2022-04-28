19歲青年假扮「張警官」騙80歲老婦 辯稱找不到工作才跑腿

詐騙集團假冒檢警致電台北市80歲邱姓老婦，稱涉及刑案要監管帳戶，派19歲郭姓男子假扮警官向老婦收取25萬元現金。警方昨天拘提郭，他稱找不到工作，替人跑腿領錢，警詢後依詐欺罪嫌移送，追查贓款流向。

警方調查，邱姓老婦上月1日下午在北市信義區住家接到詐騙電話，對方自稱大安區公所人員，稱她被冒名申辦貸款，電話轉接給假檢察官及警察，指示付「保證金」給「張警官」，還說要遵守偵查不公開，不能告訴他人，否則羈押。

老婦嚇得直奔郵局提領25萬元，在基隆路巷道交付給19歲郭男，事後與家人討論驚覺受騙報案。