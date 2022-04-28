疫情升溫成詐騙新梗 台南女子報警求助未上當
COVID-19疫情升溫成為詐騙新梗；台南市安南區王姓女子昨天接獲詐騙電話，對方宣稱王女證件遭盜用冒領疫苗和補助，需匯款8萬元監管，王女立刻報警確認是詐騙。
台南市警局第3分局警員今天告訴中央社記者，王女昨天接獲自稱是區公所的電話，對方宣稱王女身分證等證件遭盜用，冒領COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗及補助，可能涉及刑事責任。
隨後電話轉接給自稱是警政署犯罪中心人員，對方要求王女匯款8萬元至特定帳戶以供監管，靜待後續調查。
王女掛掉電話，心生警覺，但又怕證件真的遭人盜用冒領補助，立刻報案求助。警方了解後向王女確認這是詐騙手法，詐騙集團利用疫情造成民眾恐慌，進而匯款，幸好王女保持警覺，未讓對方得逞。
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