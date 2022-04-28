醫院載輕症者回家 新北基層消防：救護量能受影響

今天確診人數飆破上萬例，疫情持續飆升，連帶影響救護量能。新北市基層消防抱怨，載送輕症確診者到醫院PCR採檢後，還得負責載回家，質疑不是可搭防疫計程車嗎？為何還要浪費救護量能，派救護車協助送輕症者回家。對此，新北市消防局表示，已轉給防疫計程車執行，除有特殊情況。

國內疫情連日衝破數千例，今天本土確診數更飆破萬例，創下國內確診人數新高。為此，中央流行疫情指揮中心宣布，居家隔離天數從原本10天縮短為「3+4天」、取消簡訊實聯制，改以「社交距離APP代替」及不公布疫調，並從今天開始實施「家用快篩試劑實名制」讓民眾購買。

為降低救護量能，新北消防這個月23日，也下達新的因應作法, 將專責防疫救護車數量，從24輛調降到8輛, 並針對病患屬「確診居家照護、居隔者、自篩陽性、尚未取得居隔單者」且符合意識不清等9項症狀之一，119指揮中心即以「就近派遣出勤，並送往就近適當醫院」為原則，派遣最近一般分隊協助載送。

不過有基層消防私下抱怨，載送民眾自行快篩陽性或是發燒輕症患者，到醫院進行PCR採檢後，卻要協助載輕症確診者回家，質疑救護車被當防疫計程車，影響到救護量能。

對此，新北市消防局表示，確實疫情報急速升溫時，因相關防疫配合政策，是有協助載送確診者返家勤務。但從疫情驟升已移轉給防疫計程車執行。根據最近1週新北消防派遣勤務資料，幾乎已無載送確診者返家勤務，除非患者因長期臥床無法坐計程車，或是孕婦等高風險患者。

新北消防提醒，從這月20日起，確診、居檢、居隔民眾如有就醫需求，在通知衛生單位後，可在不使用大眾運輸工具的情況下，自行前往醫院。如若出現呼吸喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚發青、指甲床發青、嘴唇發青等症狀，可撥打119評估是否由救護車送醫。