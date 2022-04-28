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長髮美女缺工作業績 男奔超商買遊戲點數警戳破愛情夢
高雄市一名林姓男子日前在臉書結識一名蔣姓女子，由於蔣女面貌及身材姣好，林男傾心愛慕，在蔣女聲稱疫情不佳，缺工作業績之下，急奔超商買3000元遊戲點數贊助，幸店員發現有異報警，警方勸阻此為愛情詐騙手法，戳破林男一場愛情夢。
網路盜圖詐騙事件層出不窮！警方指出，林姓男子（60歲）26日下午前往鼎山街一家超商欲購買3000元遊戲點數，買完他要拍照，當時店員詢問林男想買哪一款遊戲，林男答不出來，店員懷疑林男遇到詐騙集團，於是報警。
三民二警分局鼎山所員警獲報趕抵，林男見警方走進超商，神情慌張，以為自己犯了什麼罪，警方安撫他情緒，詢問他為何買遊戲點數？林男指稱，日前在臉書認識一名蔣姓女子，見對方貌美且身材姣好，有心和對方交往。
林男說，蔣女日前告知因疫情升溫，導致她直播工作不穩定，央求他買3000元遊戲點數贊助她，他才照辦。
警方點醒林男，「詐騙集團常盜用他人的美圖，雙方都沒見過面，對方就要求匯款或買點數」等都是常見的愛情詐騙手法，林男才恍然大悟，驚覺自己險些受騙，並感謝警方和店員幫忙，否則就讓騙子得逞。
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