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高市議員李喬如疑遭冒名借錢 報警呼籲「不要上當」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

「我是李喬如議員，最近景氣不好，需要現金週轉」，高雄市民進黨資深議員李喬如今天下午發出聲明表示，近日疑似有人假冒她的名義打電話向鹽埕地區人士借錢周轉，懷疑詐騙集團假冒名義借錢，呼籲接獲電話的人千萬不要上當。李喬如強調，她不可能打電話借錢，已向警方報案。

近日在高雄市鹽埕地區，有民眾接連接獲自稱「民進黨高雄市議員李喬如」的不明人士打電話，電話中的「李喬如」說最近景氣不好，需要現金週轉，希望商借2到3萬現金應急。

李喬如說，所幸接電話的選民知道她不可能開口借錢，立刻向她反映與求證之後確定非本人致電，所幸沒讓對方順利得手，此事很可能是詐騙集團所為，目前已向警方報案，盼儘速查明背後不法情事。

李強調，冒名借款的行為不僅影響她名譽，也很可能造成民眾財產損失，不能坐視不管，另憂心有民眾誤解甚至上當，因此決定公開此事，呼籲大家不要上當，「如果聽說李喬如要跟選民借錢，那一定是假的！」。

高雄市議員李喬如疑遭詐騙集團冒名借錢，呼籲市民不要受騙。圖／高市議會民進黨團提供
高雄市議員李喬如疑遭詐騙集團冒名借錢，呼籲市民不要受騙。圖／高市議會民進黨團提供

詐騙集團 高雄市 民進黨

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