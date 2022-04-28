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2男一晚偷750斤工程材料變現 警半月內逮人送辦
高雄市一名孫姓男子與黃姓友人涉嫌租小貨車，半夜到路竹區無人看管的工地，一晚就竊取總重約750斤的鐵材、電纜、銅線等物變賣換錢，工地總計損失20萬7千元，工地領班發現報案，警方歷經半個月調閱監視器以車追人，成功逮捕孫男、黃男到案，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
據了解，孫男（35歲）與黃男（50歲）過去在一處工地認識，兩人皆居無定所，孫男曾在路竹區一處工地工作，知道此工地晚間防衛較為鬆懈，孫男本月11日疑因缺錢花用，與黃男租小貨車半夜偷偷打開工地大門，從晚上偷到天快亮才離開。
工地領班第二天發現工地內大批鐵材、電纜、銅線等遭竊，清點共計損失750斤的工程材料，損失約20萬7千元，恐嚴重影響工程進度，立即報警求助。
湖內警分局員警獲報立即成立專案小組，並調閱監視器以車追人，發現該輛小貨車為租賃車，專案小組循線至回收廠、租車行訪查，成功逮捕還車的黃男，專案小組另持拘票於25日逮獲孫男，兩人皆坦承犯案，偷來的工程材料共計變賣3萬4千多元，警詢後依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，而孫、黃變賣的贓物全數追回。
湖內警分局提醒，近期受國際局勢影響，各項金屬原物料價格上漲，鐵材、電纜、銅線等物品容易成為竊嫌覬覦下手的對象，建議工程施作場地管理者可透過加強補強照明設備、改善監視器死角及改變線路走線方式，降低自身被竊風險，而資源回收業者切勿收受來路不明的金屬原物料，如有發現不明人士兜售變賣，則應立即通報警方到場了解。
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